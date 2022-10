DOOM został uruchomiony na batoniku Milky Way. No... tak jakby

Milky Way kolejnym przedmiotem, na którym włączono DOOM-a

DOOM-a postanowiono tym razem odpalić na dosyć abstrakcyjnym przedmiocie, czyli... popularnym batoniku Milky Way. W jego wnętrzu umieszczono kolorowy ekran wyświetlający najprawdopodobniej gameplay z kultowej produkcji. Cała akcja jest kreatywnym wykorzystaniem popularnego memu o znajdowaniu nietypowych rzeczy w słodyczach.Jeśli w sieci widzę artykuł bądź filmik z napisem "DOOM", to mój mózg automatycznie zaczyna myśleć, że chodzi o kolejną próbę uruchomienia tytułu na czymś, co raczej pierwotnie zostało stworzone w nieco innym celu. Społeczność graczy niejednokrotnie udowodniła bowiem, iż tak naprawdę nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Granica przesuwana jest bowiem z debiutem każdego kolejnego projektu.Nie tak dawno informaliśmy Was chociażby o uruchomieniu DOOM-a w systemowym Notatniku , co było dosyć kreatywnym wyczynem. Co ciekawe, przedsięwzięcie to zostało udostępnione za darmo i każda zainteresowana osoba może spróbować swoich sił w tej produkcji działającej w... 60 klatkach na sekundę.Teraz natomiast doczekaliśmy się wręcz abstrakcyjnego pokazu kreatywności. Nowojorski producent sprzętu komputerowego, firma Adafruit, zdecydowała się na. W pełni funkcjonalny ekran jest w stanie uruchomić DOOM-a, co raczej nie jest większym zaskoczeniem. Śmieszy jednak samo przedstawienie pomysłu.