Overwatch 1 wciąż do kupienia w polskich sklepach. To naciąganie konsumentów

Słaba postawa.

Overwatch 1 nadal w sprzedaży

Przyzwyczaiłem się już do tego, że sklepy sięgają po wiele kontrowersyjnych lub wręcz antykonsumenckich praktyk. Wielkimi krokami zbliża się szał zakupowy z okazji Black Friday, więc wspomnę tylko o fałszywych promocjach - windowaniu cen na tygodnie przed wyprzedażą, a później ustanawianie marginalnych tylko (lub wręcz żadnych!) przecen. Bulwersująca sytuacja ma właśnie miejsce w wielu sklepach ze sprzedażą gry. Sprzedają ją nawet duże polskie elektromarkety. Problem polega na tym, że ta sieciowa strzelanka de facto... nie istnieje.Firma Blizzard wycofała ze sprzedaży grę Overwatch 1. Nic dziwnego. Jej miejsce zajął bezpłatny Overwatch 2 , a serwery Overwatch 1 stały się serwerami Overwatch 2. Co ważne, w przeciwieństwie do "jedynki", "dwójka" jest grą darmową z nieco bardziej niż w części pierwszej rozbudowanym systemem mikropłatności. Zupełnie nie przeszkadza to sklepom takim jak Media Markt nadal sprzedawać Overwatch 1 w cenie 209 złotych Nie chcę podejrzewać sklepów o złą wolę. Chciałbym wierzyć, że przedstawiciele wielkich sieci handlowych po prostu nie wiedzą, że Overwatch 1 nie istnieje i zakup gry jest... głupi, bezsensowny, bezcelowy - sami wybierzcie odpowiednie słowo. Kupując edycję GOTY gracze otrzymują kilka skórek bohaterów, które pojawią się w Overwatch 2 w ramach opcji transferu. Dostaną też bonusy w Starcraft II, Hearthstone i World of Warcraft. Mało, nie sądzicie?Trudno mi uwierzyć, aby sklepy nie miały takiej wiedzy i nie dostały stosownych informacji od dystrybutora gry. Ktoś tu na pewno zawinił.Media Markt nie jest jedynym sklepem. Podobna sytuacja ma miejsce w niektórych innych sklepach, także wielu zagranicznych, o czym rozpisuje się zachodnia prasa i zdenerwowani fani gry.Może by tak Blizzard interweniował w tej sprawie? Taki stan rzeczy to niestety nic innego jak tylko naciąganie nieświadomych konsumentów na zakup.Źródło: mat. własny