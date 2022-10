Zombie Elżbieta II ocenzurowana w Fallout: London. Fani rozgoryczeni

Ach ta poprawność polityczna.

Fallout: London bez królowej Elżbiety II

„Zawsze obstawaliśmy przy stanowisko, że gdyby królowa Elżbieta II miała umrzeć przed premierą moda, usunęlibyśmy ją z gra”

„W związku z tym publikujemy oficjalne ogłoszenie, aby powiadomić was wszystkich, że to zmieniamy.”

Królowa Elżbieta II zmarła 8 września 2022 roku, przeżywszy 96 lat. Twórcy Fallout: London, nadchodzącego gigantycznego moda do całkowitej konwersji Fallout 4 od Bethesda Softworks, nie mieli prawa wiedzieć, że ich easter egg wywoła w tym kontekście tak wielkie zamieszanie. W ich postapokaliptycznym dziele monarchini miała wystąpić jako zombie. Ogromną frustrację fanów spowodowała deklaracja o wycofaniu tej postaci z gry.Jeżeli wydaje się Wam, że poprawność polityczna sięga coraz dalej, nie mylicie się. Doskonałym dowodem na to niechaj będzie fakt, iż twórcy moda Fallout: London uznali, że Elżbieta II występująca w tej produkcji jako ghul może urazić czyjeś uczucia. Cały wic polega na tym, że plan dotyczący pojawienia się takiej postaci w grze zrodził się na długo przed tym, jak brytyjska ikona odeszła z tego świata.- powiedział kierownik projektu Fallout: London Dean Carter w najnowszym filmie dotyczącym rozwoju dzieła.Ponadto, z gry zostanie usunięta postać zombie mająca uosabiać księcia Karola, obecnie Króla Karola.Gracze zareagowali rozgoryczeniem i zaczęli nawoływać do zmiany decyzji. Carter był niezłomny. „Nie oczekuj ich w grze. Nie ma sensu pytać w komentarzach, nie ma sensu narzekać. To jest oficjalne stanowisko, to się nie zmieni”.O ile mogę zrozumieć ruch o "wygumkowaniu" Elżbiety drugiej, to zupełnie nie rozumiem decyzji dotyczącej Króla Karola. Skoro wcześniej panująca królowa Elżbieta II mogła być zombie, dlaczego nie może zostać nim Król Karol?Cóż, a może to nie ma większego znaczenia i cała draka nie ma większego sensu? Zapewne jacyś moderzy zmodyfikują mod (he, he) i finalnie obie postacie się w nim pojawią...Źródło: Twitter