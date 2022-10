Coraz więcej gier z dotykowym sterowaniem w GeForce Now. Idealne na smartfon i tablet

Jak co czwartek, Nvidia komunikuje rozszerzanie swojej bazy gier zgodnych z usługą chmurowej rozgrywki GeForce Now. Jednak poza typowymi premierami, dodano także sporo już wcześniej obecnych produkcji, ale od teraz możliwych do zabawy w trybie dotykowym. To świetna wiadomość dla użytkowników tabletów i smartfonów.



Nowe 8 gier w GeForce Now. W tym premierowo A Plague Tale: Requiem czy rozdawane Evoland

Zacznijmy po prostu od uzupełnienia bazy ośmioma kolejnymi pozycjami. Wśród nich znajdziemy zupełne premiery jak i starsze produkcje, które właśnie zyskały kompatybilność z usługą Nvidii (lub wręcz wcześniej obecne tylko poprzez kopie z innych launcherów). Chodzi o A Plague Tale: Requiem (nowość na Steam oraz Epic Games), Batora - Lost Haven (nowość na Steam), Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef (nowość na Steam oraz Epic Games), The Tenants (nowość na Steam), FAITH: The Unholy Trinity (nowość na Steam, 21 października), Evoland Legendary Edition (za darmo na Epic Games, od 20 do 27 października), Commandos 3 - HD Remaster (Steam oraz Epic Games) oraz Monster Outbreak (Steam oraz Epic Games).





Nowości w ramach "Czwartków z GFN" i lista gier z dotykowym sterowaniem na smartfonie / Foto: własne



Tak, dobrze widzicie. Na liście znalazła się jedna produkcja właśnie od dziś rozdawana w ramach cyklicznej promocji platformy Epic Games Store. Evoland Legendary Edition odbierzecie na Epicu do 27 października. Nie jest to zupełna nowość w GeForce Now. Wcześniej produkcja była już dostępna w usłudze, ale wyłącznie przy zgodności dla kopii z launchera Steam. Teraz możecie zagrać w nią zupełnie za darmo z jednej strony dzięki rozdawnictwu Epica, a dodatkowo na w zasadzie każdym sprzęcie poprzez bezpłatny wariant usługi GeForce Now (konieczność oczekiwania w kolejce, sesje do 1 godziny, podstawowa wydajność bez RTX, do 1080p w 60 FPS). Oczywiście lepsze wrażenia zpewnia GeForce Now Priority, a tym bardziej GeForce Now RTX z rozdzielczością do 4K (lub do 2K przy 120 FPS) i bardzo długimi sesjami.



Nowe gry z dotykowym sterowaniem w GeForce Now. Baw się w każdych warunkach na smartfonie i tablecie

Co prawda we wcześniej omawianej pozycji Evoland, będziecie potrzebowali gamepada na smartfonach i tabletach, ale Nvidia wprowadziła kolejne produkcje ze specjalnym dotykowym sterowaniem. Na smartfonie i tablecie można obsługiwać wygodnie dotykowo Fortnite (historycznie był to pierwszy tytuł z ekranowym sterowaniem, jest w nim zaszyte nawet z poziomu samej gry, a nie tylko GeForce Now), Genshin Impact, Trine 2: Complete Story, Slay the Spire, Dota Underlords, Into the Breach, Papers Please oraz Tabletop Simulator. Nieco większego ekranu potrzebują za to (dotykowy dostęp tylko na tabletach) takie produkcje, jak March of Empires, Door Kickers, Bridge Constructor Portal, Shadowrun Returns, Talisman: Digital Edition oraz Magic: The Gathering Arena.



Lista gier z dotykowym sterowaniem na tablecie wygląda zdecydowanie dłużej / Foto: własne



Jeśli chcielibyście pobawić się w innym tytule, który nie ma oficjalnego wsparcia dotykowego wirtualnego kontrolera w GeForce Now, to nie wszystko stracone. Od dawna można też aktywować zwykły ekranowy gamepad. O ile np. w dynamicznej wyścigowej produkcji na pewno byłoby kiepsko (lepiej już podłączyć realny kontroler na Bluetooth), tak chociażby turowe gry czy przygodowe lub karciane spokojnie powinny być grywalne. Sam sporo korzystałem w taki sposób z Wojny Krwi: Wiedźmińskich Opowieści (karciany Wiedźmin single-player).



