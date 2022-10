Cyberpunk 2077 podbija serca graczy. Popularność produkcji wciąż rośnie

Cyberpunk 2077 bije rekordy popularności

1 million active players each day for four weeks in a row - Night City sure is thriving!



Your passion and continued support leave us speechless



Thank you, Chooms! pic.twitter.com/wJjqS5CMd5 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 19, 2022

Cyberpunk 2077 notuje każdego dnia około miliona aktywnych użytkowników - taką informacją podzielili się właśnie deweloperzy, którzy nie ukrywają swojego zachwytu nad wzrostem zainteresowania swoim słodko-gorzkim hitem. Powodów ponownej obecności gry na językach internautów należy doszukiwać się w co najmniej kilku źródłach. Jakich?Nie da się ukryć, że ostatnio mówi się dosyć głośno o Cyberpunku 2077 . Wszystko za sprawą wdrożonej nie tak dawno aktualizacji, premiery bardzo dobrego serialu anime czy zapowiedziach nowych projektów od CD Projekt RED. To wszystko wpłynęło na to, że sporo osób zaczęło się interesować obecnym stanem produkcji i zostało zachęconych do odwiedzenia Night City na własną rękę. Mówimy więc o prawdziwym odbiciu się od dna.Deweloperzy poinformowali, że. Wynik ten ma się utrzymywać już od czterech tygodni i nic nie wskazuje na to, by miał maleć - to świetna wiadomość. Nie można więc mówić o przypadku, twórcom chyba udało się naprawić produkcję i skutecznie namówić internautów, by sprawdzili czy faktycznie tytuł jest w lepszym stanie.Nie trzeba bowiem chyba nikomu przypominać, co działo się niedługo po premierze gry. Społeczność poczuła się oszukana, zwłaszcza osoby decydujące się na zabawę na konsolach poprzedniej generacji., który tak naprawdę uniemożliwił niektórym graczom eksplorację Night City. Nie trzeba było więc zbyt długo czekać na spadek liczby zainteresowanych - widać to dobrze po wynikach na Steamie, które niedługo po debiucie drastycznie zmalały.