Żappsy można teraz wymienić na losowy klucz Steam

Żabka rozpoczyna współpracę z GAMIVO

Creepy Tale

Deep Dungeons of Doom

Devious Dungeon

Deep Despair

Gorky 17

Septerra Core

Enclave

Żabka przygotowała specjalną ofertę dla graczy. Mogą oni teraz zgarnąć losową produkcję na PC poprzez wymienienie zebranych Żappsów - promocja obejmuje jednak wyłącznie siedem tytułów i nie mówimy tu o głośnych hitach. Część tytułów to natomiast klasyki gatunku, warto więc zerknąć okiem. Poniżej znajdziecie szczegóły całej akcji.Jeśli jesteście klientami sieci sklepów Żabka, to zapewne nie dziwi Was podjęty przez spółkę krok. Dosyć często mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to zakup określonych przedmiotów skutkuje otrzymaniem np. kodu do wykorzystania na chociażby platformie Steam. Najnowsza propozycja wydaje się jednak nieco mniej ciekawa od tych poprzednich.Mowa tu o współpracy z, czyli serwisem oferującym możliwość zakupu gier cyfrowych w okazyjnych cenach. Okej, ale co do tego wszystkiego mają wyżej wspomniane Żappsy. No cóż, jeśli uzbieraliście ich co najmniej 500, to w aplikacji mobilnej Żappka możecie je zrealizować na specjalny kod. Ten wykorzystać należy na stronie GAMIVO poprzez dodanie produktu "Gry za żappsy" do koszyka - wtedy standardowa cena zostanie obniżona do 0 złotych.W zamian przyznany zostanie Wam klucz, którego wpisanie na Steamie poskutkuje otrzymaniem jednej z siedmiu losowych produkcji. Mowa tu o następujących pozycjach:Są to, które nie powalają oprawą graficzną. Na portalach z kodami można je dostać za dosłownie grosze - także zgadzam się z dosyć mieszanym przyjęciem promocji od Żabki. Jeśli jednak ktoś ma na swoim koncie mnóstwo Żappsów to wie, że nie da się takiej małej ich liczby wymienić na nic sensownego. Dlatego też gry wydają się za tę "cenę" najrozsądniejszym wyborem.Zbieranie punktów specjalnie na grę wiązałoby się bowiem z koniecznością wydania około 125 złotych. To już zupełnie mija się z celem - dlatego też. Warto przy okazji wspomnieć, że Żabka rozdaje łącznie 8700 kodów, a promocja potrwa do 31 grudnia 2022 roku lub do wyczerpania zapasów.