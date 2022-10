Hakerzy nie odpuszczają graczom. Co zrobić, gdy konto Steam zostało zhakowane?

Zhakowane konto na Steam. Co robić?

Jedną z najbardziej popularnych platform do cyfrowej dystrybucji gier wideo wciąż jest Steam. Miesięczna liczba aktywnych użytkowników sięga 130 milionów. Gry oraz cyfrowe przedmioty mają swoją wartość, dlatego cyberprzestępcy chętnie wykorzystują platformę do oszustw.Internetowi oszuści często wykorzystują socjotechnikę, aby przejąć konta użytkowników i poufne informacje, które mogą sprzedawać na podziemnych forach lub wykorzystywać do przeprowadzania dalszych oszustw. Liczby nie kłamią - dział obsługi klienta Steam otrzymuje codziennie ponad 20 tysięcy zgłoszeń dotyczących problemów związanych z bezpieczeństwem lub pochodzących od osób, które utraciły dostęp do swoich kont.Kiedy zdasz sobie sprawę, że ktoś inny uzyskał dostęp do twojego konta Steam, pierwszym krokiem jest zachowanie spokoju. Najważniejsze, aby nie podejmować pochopnych decyzji i postępować zgodnie z instrukcją dostępną na stronie platformy. Od czego zatem powinno się zacząć próbę odzyskania konta?radzi Beniamin Szczepankiewicz, starszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa ESET.Jeśli nie będzie możliwe odzyskanie dostępu do konta, ponieważ na przykład włamywacz zmodyfikował niektóre z danych, należy wówczas skontaktować się bezpośrednio z obsługą klienta Steam i przedstawić dowód posiadania danego konta. Należy pamiętać, że w trakcie potwierdzania tożsamości możemy zostać poproszeni o przesłanie szczegółów środków płatniczych przeznaczonych do robienia zakupów z konta. Następnym krokiem będzie przejrzenie wszystkich transakcji dokonanych na koncie. Użytkownicy, którzy zauważą transakcję, której nie rozpoznają, mogą ją zgłosić za pomocą formularza dostępnego na stronie Steam.Zmiana hasła na silne i unikalne (można posłużyć się menedżerem haseł , do stworzenia silnego hasła), nie jest jedynym środkiem ostrożności, aby w przyszłości chronić swoje konto Steam. Platforma oferuje dwuskładnikowy system uwierzytelniania o nazwie Steam Guard, który zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa do konta, dzięki czemu jest ono chronione nie tylko hasłem. Funkcja 2FA jest szczególnie przydatna, gdy przestępca próbuje zalogować się na konto z urządzenia, które nie należy do potencjalnej ofiary.Po włączeniu 2FA użytkownik otrzymuje jednorazowy kod za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w aplikacji mobilnej Steam App za każdym razem, gdy zaloguje się z urządzenia, które nie zostało wcześniej oznaczone jako „zaufane”. Możliwe jest również ustawienie wszystkich urządzeń jako niezaufanych i poproszenie o generowanie kodów dostępu przy każdej próbie logowania, co może pomóc w udaremnieniu prób nieautoryzowanego dostępu do konta.podsumowuje ekspert ESET.Źródło: ESET