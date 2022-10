Hit Bethesdy za darmo na Epic Games Store. Odbierz postapokaliptyczne opowieści z krypty

Epic Games Store kolejny tydzień pokazuje wyśmienitą formę. Po polskim niezależnym mrocznym hicie survivalowym Darkwood oraz mniejszej produkcji ToeJam & Earl: Back in the Groove!, przyszedł czas na świetnego i ciągle docenianego klasyka postapokaliptycznych RPG z grafiką 3D i grę w zabawny sposób pokazującą ewolucję gatunku i grafiki na przestrzeni wielu lat.



Fallout 3: Edycja Gry Roku, czyli kompletne wydanie hitu Bethesdy z 2008 roku

Pierwszy trójwymiarowy Fallout ma już na karku 14 lat, a wciąż jest bardzo grywalną rozbudowaną pozycją. W Edycji Gry Roku dostajemy dodatkowo pięć pakietów rozszerzających produkcję. To Operacja Anchorage (Operation: Anchorage), Dzióra (The Pitt), Broken Steel, Point Lookout oraz Statek Kosmiczny Zeta (Mothership Zeta).







Jak można przeczytać na karcie produktu w Epic Games Store - "Przygotuj się na przyszłość. W Fallout 3: Edycji Gry Roku poznaj najbardziej docenioną grę roku 2008 jak nigdy wcześniej. Stwórz wybraną postać i zanurz się w postapokaliptycznym świecie, gdzie każda minuta jest walką o przetrwanie. Nieograniczona wolność - racz się widokami i dźwiękami ogromnych Stołecznych Pustkowi! Zobacz, jak wielkie pomniki Stanów Zjednoczonych leżą wśród postapokaliptycznych ruin! Podejmujesz decyzje, które definiują Ciebie i zmieniają świat. Tylko uważaj na swój licznik radów!"

Evoland Legendary Edition zabierze was w podróż po grach RPG od lat ’80 aż po współczesność

Produkcja akcji RPG jest tak naprawdę swoistą podróżą poprzez grafikę i mechaniki kolejnych faz rozwoju tego gatunku gier. W miarę postępów fabularnych, przenosimy się pod kątem rozgrywki i oprawy do coraz to bardziej współczesnych czasów. W Evoland widać inspirację wieloma kultowymi seriami na czele z Zeldą. Nie zabrakło też dozy humoru czy odniesień do innych dzieł. Produkcja akcji RPG jest tak naprawdę swoistą podróżą poprzez grafikę i mechaniki kolejnych faz rozwoju tego gatunku gier. W miarę postępów fabularnych, przenosimy się pod kątem rozgrywki i oprawy do coraz to bardziej współczesnych czasów. W Evoland widać inspirację wieloma kultowymi seriami na czele z Zeldą. Nie zabrakło też dozy humoru czy odniesień do innych dzieł.





Co ważne w Evoland Legendary Edition mamy do czynienia tak naprawdę z dwoma osobnymi grami. Evoland z 2013 roku i Evoland 2 z 2015 roku, które zostały powtórnie wydane jako wspólna poprawiona paczka Evoland Legendary Edition (ta, którą właśnie rozdaje obecnie Epic Games Store) w 2019 roku.



Zdobądźcie dwie świetne gry całkowicie bezpłatnie na Epic Games Store, jak zwykle macie na to tydzień

Omówione powyżej produkcje możecie dopisać do swojego konta Epic Games Store całkowicie za darmo. Wystarczy, że wejdziecie na ich karty produktów (pod tymi linkami dla Fallout 3: Edycja Gry Roku oraz Evoland Legendary Edition) i po zalogowaniu się aktywujecie przycisk z podpisem "Pobierz". Po kilku kolejnych ekranach, zyskacie całą opisywaną zawartość na stałe i to bez wydawania ani złotówki. Dla każdego tytułu trzeba przeprowadzić wszystko oddzielnie. Alternatywnie można poszukać gier w dziale sklepu launchera Epic Games (pobierz z naszej bazy).



Epic Games Store zaserwuje już za chwilę kultowego Fallouta 3 oraz obie części Evoland / Foto: Epic Games Store (własne)



Macie na to tak jak zwykle tydzień do kolejnego czwartku 27 października do godziny 17:00. Po tym, czasie oferta zmieni się, ale jeszcze nie wiemy, co konkretnie będzie można odebrać w kolejnym promocyjnym rzucie na Epic Games Store. Jeśli czytacie wiadomość w dniu jej publikacji przed godziną 17:00, to macie jeszcze szansę na darmowe dopisanie do swojego konta Epic Games Store takich gier Darkwood oraz ToeJam & Earl: Back in the Groove! Później zaktualizujemy artykuł o nowozapowiedziane pozycje.



