The Sims 4 już dzisiaj przejdzie na free-to-play

The Sims 4 przejdzie na model free-to-play już za kilka godzin. Oznacza to, że każdy chętny użytkownik będzie mógł zupełnie bezpłatnie pobrać podstawową wersję gry. Za wszystkie dodatki, pakiety oraz akcesoria wciąż będzie trzeba zapłacić. Dotychczasowi posiadacze produkcji otrzymają kilka darmowych przedmiotów. Na co więc dokładnie muszą przygotować się konsumenci?Nie tak dawno informowaliśmy Was, że Electronic Arts podjęło pewną decyzję odnośnie do modelu wydawniczego The Sims 4 . Poinformowano wtedy, że planowane jest udostępnienie tytułu zupełnie za darmo - nie chodzi tu rzecz jasna o ograniczoną czasowo promocję. Jak się okazuje, wydawca dotrzymał słowa i już "za chwilę" będzie można pobierać tytuł bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat.Już dziśrozpocznie się cyfrowe wydarzenie "Behind the Sims Summit", podczas którego dowiemy się nieco więcej na temat przyszłości marki The Sims. O tej samej godzinie możemy spodziewać się usunięcia ceny "czwórki" na wszystkich platformach.

W The Sims zawsze chodziło o rozkoszowanie się nowymi sposobami na zabawę i korzystanie z szerokiej gamy możliwości. Począwszy od 18 października 2022 r. wszyscy nowi gracze będą mogli pobrać grę podstawową The Sims 4 za darmo na PC za pośrednictwem aplikacji EA lub Origin, na komputerach Mac® za pośrednictwem Origin, na Steam® oraz na konsolach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S i Xbox One.

Jak możemy wyczytać z oficjalnego oświadczenia Jeśli zdecydowaliście się na wcześniejszy zakup The Sims 4, to... do wczoraj mogliście odebrać za darmo kolekcję Oaza wystroju., lecz trochę słabo by było zostawiać dotychczasowych fanów na lodzie. Nieudostępnienie im żadnych bonusów byłoby skrajnie antykonsumencką zagrywką.Inaczej sytuacja wygląda w momencie aktywnej subskrypcji EA Play oraz EA Play Pro.Więcej ogłoszeń zapewne pojawi się równo o godzinie 19:00.Wiele osób sugeruje, że Electronic Arts pokusi się o zapowiedź piątej części gry i wcale nie byłoby to takie głupie. Z drugiej jednak strony poinformowano o dalszym wsparciu dla The Sims 4 - w tym o nowych dodatkach i pakietach. Darmowość produkcji niewątpliwie wpłynie na zwiększoną chęć wydawania pieniędzy na płatną zawartość. Ogłoszenie kolejnej odsłony gry by to z kolei nieco osłabiło.Zobaczymy jak to będzie.Źródło: EA