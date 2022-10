Cyberpunk 2077 bez błędów na nowych sterownikach, Nvidia pokazuje oficjalne rozwiązanie

Kilka dni temu mogliście przeczytać o tym, że sterowniki Nvidii powodują błędy w Cyberpunku 2077. Chodzi o najnowsze wydanie GeForce Game Ready WHQL 522.25, które zostało opublikowane przede wszystkim z powodu wprowadzenia do sprzedaży modelu Nvidia GeForce RTX 4090. Liczni (choć nie dosłownie wszyscy) posiadacze kart graficznych Nvidii skarżyli się na artefakty obrazu głównie po wejściu do mapy i duże spadki wydajności.



Nvidia pokazuje, jak obejść problem w Cybeprunku 2077, nawet mając najnowsze sterowniki GeForce

Wcześniej polecałem zwyczajnie nieinstalowanie najnowszych driverów lub ponowną aktywację ich starszej wersji, ale problemem zainteresowała się w końcu sama Nvidia. Firma przyznała się do błędu i pracuje już nad poprawką. W międzyczasie udostępniła wczoraj tymczasową metodę na rozwiązanie usterki, dzięki której możecie korzystać z najnowszej paczki driverów bez obawy o bugi w Cyberpunku 2077. Co ciekawe wymaga to użycia oprogramowania do zarządzania profilami grafik Nvidii połączonych w SLI, nawet jeśli macie tylko jeden układ bez pracy w SLI.





Musimy wyeksportować plik profili SLI, odszukać w nim sekcję Cyberpunka i uzupełnić, a po zapisaniu zmian znów importować / Foto: własne



Najpierw musicie pobrać program GeForce 3D Profile Manager (pod tym linkiem z oficjalnego serwera Nvidii, jego inna nazwa to GeForce 3D Settings Profile Manager) i uruchomić go. Akceptujecie licencję (klikając na "AGREE AND CONTINUE") i eksportujecie profil SLI do pliku ("Export SLI Profiles"). Zapisujecie plik notatnika txt w dowolnym miejscu, nawet na pulpicie. Później włączacie go w systemowym notatniku (lub innym programie do edycji txt) i szukacie sekcji profili Cyberpunka 2077. Najszybciej zrobicie to, jeśli użyjecie w notatniku Windowsa skrótu narzędzia wyszukiwania Ctrl + F do frazy "Cyberpunk" (kierunek "W dół" i aktywacja "Znajdź następny"). Wtedy dopisujecie linijkę z ciągiem" Setting ID_0x00c36e12 = 0x00000000" (tak, dla wyrównania z innymi wpisami zaczyna się od kilku spacji).





Poprawnie uzupełniona sekcja Cyberpunka 2077 z nową linijką w pliku konfiguracji SLI / Foto: własne



Nie doprecyzowano, czy konkretne miejsce wpisania ma znaczenie (wydaje mi się że raczej nie, choć dla pewności lepiej się do niego zastosować), ale jeśli tak, to nowa linijka powinna się znaleźć przed tą ze znakami " Setting ID_0x105e2a1d = 0x00000004". Zapisujecie zmiany w pliku i wracając do programu GeForce 3D Settings Profile Manager, klikacie na funkcję "Import SLI Profiles". Wybieracie zmodyfikowany przed chwilą plik notatnika, a narzędzie powinno wpisać zmiany do ustawień zarządzania kartą graficzną. Teraz możecie zamknąć program, a problemy powinny przestać działać. Nvidia zapewnia, że nowy zaktualizowany sterownik z poprawkami powinien zostać wydany w przeciągu zaledwie kilku dni.



Źródło i foto: Nvidia / własne / CD Projekt RED

Ale wciąż czekamy na poprawione sterowniki.