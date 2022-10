GTA Mobile pozostaje w sferze marzeń. Wiemy, dlaczego gra nie powstaje

Na razie nie ma planów na GTA Mobile

Właściciel marki GTA poinformował, że na ten moment nie ma planów przeniesienia serii na urządzenia mobilne. Zrealizowanie takiego projektu byłoby bowiem zbyt trudne i narażone na porażkę – spółka po prostu boi się podjąć ryzyka, co jest dosyć zrozumiałe. Co jednak ciekawe, pozostawiono otwartą furtkę i niewykluczone, że w odległej przyszłości Take-Two zmieni decyzję.Gry mobilne stanowią coraz istotniejszą część branży. Dlatego nie dziwi fakt, że coraz więcej producentów decyduje się na tworzenie produkcji skierowanych głównie do smartfonowych użytkowników. W sporej części przypadków chętnie korzystają oni z modelu free-to-play z opcjonalnymi mikropłatnościami, które stają się coraz bardziej nachalne. Idealnym przykładem jest krytykowane– pomimo słabych ocen tytuł zarobił grube miliony i w dodatku o wiele szybciej niż komputerowe produkcje Blizzarda.Stąd też czasami można usłyszeć pytania odnośnie do stworzenia mobilnych portów innych popularnych gier.Mogłoby przecież wydawać się, że byłaby to wręcz idealna maszynka do generowania pieniędzy przez koncern Take-Two Interactive. No cóż, jego dyrektor generalny,, ma nieco inne zdanie. Uważa on, że– chodzi tu przede wszystkim o jej specyfikę.