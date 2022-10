Sasha Grey pojawi się w dodatku do Cyberpunka 2077

Sasha Grey poinformowała, że już w przyszłym roku będziemy mogli ją usłyszeć w dodatku do gry Cyberpunk 2077. Wcieli się ona w rolę prezenterki radiowej zatrudnionej w jednej ze stacji, gdzie będą odtwarzane utwory stworzone przez społeczność. Próbka głosu aktorki została już udostępniona w sieci – brzmi to naprawdę nieźle!



Sasha Grey aktorką głosową w Cyberpunk 2077

Sasha Grey to jedna z najpopularniejszych aktorek filmów dla dorosłych, która zakończyła swoją karierę w branży ponad jedenaście lat temu. Od tamtej pory zajmuje się głównie modelingiem oraz streamowaniem – jej pasją są gry i od dłuższego czasu nagrywa ona swoje poczynania w mniej lub bardziej popularnych tytułach. Mowa tu również o polskich hitach pokroju Wiedźmina 3 czy Cyberpunka 2077.



Jak się okazuje, kobieta wzięła czynny udział w produkcji dodatku postać o imieniu Ash – osobę pracującą w lokalnej stacji radiowej „Growl FM”. Zadaniem prezenterki będzie zapowiadanie piosenek, które zaraz usłyszą gracze i trzeba przyznać, że Sasha dosyć dobrze spełnia się w przyznanej jej roli. Udostępniona próbka – zapowiedź nowego radia – brzmi naprawdę dobrze!



Hi, I'm ASH https://t.co/fn1pblenVY — Sasha Grey (@SashaGrey) October 15, 2022

Zresztą – zaproszenie influencerki do wykonywania akurat tego zadania jest przypadkowe. „Growl FM” to dosyć ciekawa inicjatywa studia CD Projekt RED. Jest to bowiem radio społecznościowe, gdzie pojawią się utwory użytkowników, którzy wygrają niedawno ogłoszony konkurs. Zadaniem konsumentów jest „stworzenie piosenki pasującej do klimatu Night City”.



Nagrodą główną jest rzecz jasna pojawienie się w dodatku Widmo Wolności oraz kilka tysięcy dolarów. Docelowo do produkcji trafi od 12 do 15 utworów – wyniki akcji mamy poznać wkrótce. Sasha Grey od dłuższego czasu jest związana ze streamingiem oraz grami wideo, wzięcie jej pod uwagę ma więc sporo sensu.



Zresztą – gdyby aktorka sama nie poinformowała, że to ona podkłada głos pod Ash, to zapewne mało kto zwróciłby na to uwagę. Nie mówimy tu rzecz jasna o osobach śledzących transmisje Sashy, jej widzowie zapewne dosyć szybko skojarzyli charakterystyczny głos.



Jeśli zaś chodzi o sam dodatek Widmo Wolności, to dokładna data jego premiery nie jest jeszcze znana. Wiadomo, że pojawi się on na przestrzeni 2023 roku, lecz CDPR wstrzymuje się z ujawnieniem konkretów – jest do dosyć zrozumiałe ze względu na poprzednie wpadki związane z przedwczesnym zapowiadaniem dokładnego terminu debiutu.



