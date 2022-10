Spider-Man: Miles Morales trafi na PC już wkrótce

Data premiery wyznaczona.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – wersja pecetowa kontra konsolowa

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – wymagania sprzętowe

Minimalne



Rekomendowane



Ustawienia bardzo wysokie



Niesamowity Ray Tracing



Ray Tracing



Najwyższej jakości



Przeciętna wydajność



720p i 30 FPS



1080p i 60 FPS



4K 60 FPS



1440p i 60 FPS (4K i 30 FPS)



4K i 60 FPS



Ustawienia graficzne



Bardzo niskie



Średnie



Bardzo wysokie



Wysokie (Ray Tracing - wysokie)



Wysokie (Ray Tracing – Bardzo wysokie)



Karta graficzna



Nvidia GeForce GTX 950 lub odpowiednik AMD



Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB lub AMD Radeon RX 580



Nvidia GeForce RTX 3070 lub AMD Radeon RX 6800XT



Nvidia GeForce RTX 3070 lub Radeon RX 6900XT



Nvidia GeForce RTX 3080 lub AMD Radeon RX 6950XT



Procesor



Intel Core i3-4160 lub odpowiednik AMD



Intel Core i5-4670 lub AMD Ryzen 5 1700



Intel Core i5-11400 lub AMD Ryzen 5 3600



Intel Core i5-11600 lub AMD Ryzen 7 3700X



Intel Core i7-12700 lub AMD Ryzen 9 5900X



RAM



8 GB



16 GB



16 GB



16 GB



32 GB



Oprogramowanie



Windows 10 64-bit



Windows 10 64-bit



Windows 10 64-bit



Windows 10 64-bit



Windows 10 64-bit



Pamięć



75 GB HDD



75 GB SSD



75 GB SSD



75 GB SSD



75 GB SSD





Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – cena i dostępność

W sierpniu na komputery osobiste trafiła gra - Marvel’s Spider-Man Remastered , czyli odświeżona wersja popularnej produkcji studiaz Peterem Parkerem w roli główniej, która wcześniej była dostępna wyłącznie na konsolach Play Station. Teraz okazuje się, że nie będziemy musieli czekać długo na premierę na PC kontynuacji tego tytułu.Studia Insomniac Games ipoinformowały właśnie, że już 18 listopada na PC zadebiutuje. To świetne wieści.Co pecetowa wersja Marvel’s Spider-Man: Miles Morales zaoferuje względem konsolowej? Po pierwsze, gra będzie obsługiwać nie tylko ray tracing odbić, ale również ray tracing cieni powstających za sprawą światła słonecznego i światła odbijanego przez Księżyc. Oczywiście, ustawienia gry pozwolą zmienić jakość efektów śledzenia promieni.Marvel’s Spider-Man: Miles Morales jest też w pełni zoptymalizowany pod kątem monitorów ultraszerokokątnych. Oferuje wsparcie dla takich proporcji ekranu jak 21:9, 32:9, a nawet 48:9 w przy użyciu konfiguracji z trzema monitorami. Przerywniki filmowe w grze mają być do tych proporcji odpowiednio dopasowane.Gra o człowieku pająku będzie obsługiwać też najnowsze technologie upscalingu i zwiększania wydajności, takie jak. Obsługiwane będą również, Nvidia DLAA i Nvidia Reflex.Na szczęście nie będą potrzebne karta graficzna i procesor najnowszej generacji, aby zagrać w Marvel’s Spider-Man: Miles Morales na PC. Tytuł ten wymaga bowiem co najmniej kartylub jej odpowiednika od AMD i procesoralub jego odpowiednika AMD, aby bawić się w rozdzielczości 720p w towarzystwie 30 klatek na sekundę.Z drugiej strony, aby grać w Marvel’s Spider-Man: Miles Morales na PC w towarzystwie bardzo wysokich ustawień graficznych, potrzebna będzie już kartalubi procesorlubPełne wymagania sprzętowe gry Marvel’s Spider-Man: Miles Morales umieściłam poniżej:Marvel’s Spider-Man: Miles Morales będzie dostępny na PC zarówno na platformie Steam , jak i Epic Games Store . Przedsprzedaż gry już wystartowała. Cena tytułu wynosi 219 złotych. Jeżeli zakupić grę przed jej premierą na komputerach osobistych, odblokujesz w niej kilka bonusów, w tym dwa kostiumy.Źródło: PlayStation Blog , fot. tyt. Sony