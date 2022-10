Polski mroczny niezależny hit za darmo na Epic Games Store, a za tydzień kultowe postapo

Po ostatnim czasie, gdzie w Epic Games Store próżno było szukać wielkich hitów, nawet wśród produkcjach niezależnych, w końcu mamy lepszy czas. Już dziś można odebrać polski mroczny Darkwood, który mimo bycia grą indie, jest szeroko znanym hitem ze świetnymi ocenami. Dodatkowo mamy też miks przygodówki z grą akcji ToeJam & Earl: Back in the Groove. Warto poczekać na kolejny rzut darmówek, bo Epic Games Store przygotował też coś interesującego. Dużo bardziej niż obecnie.



Polski niezależny hit Darkwood, który łączy horror i survival

Gra została wydana po kilku latach produkcji w 2017 roku i to między innym dzięki udanej zbiórce croudfundingowej w serwisie Indiegogo. Jest pierwszym komercyjnie wydanym i jak na razie jedynym tytułem warszawskiego dewelopera Acid Wizard Studio. Wśród jej wszystkich recenzji na Steam można spotkać tak dużo dobrych opinii, że status widnieje jako "Bardzo pozytywne", a z ostatnich recenzji jako "Przytłaczająco pozytywne". Co ciekawe nawet Tomasz Bielski naszej redakcji napisała krótką recenzję na Steam oceniając produkcję we własnej skali na 8/10 i to jeszcze przed pełnym wydaniem w fazie wczesnego dostępu.







W Darkwood akcję przedstawiono widokiem od góry z lotu ptaka. W dzień musimy przemierzać las, aby znaleźć potrzebne surowce i przedmioty, a nocą odpieramy ataki nadnaturalnych istot schronieni w domu. Ważne jest też barykadowanie się i zastawianie pułapek. Okolica jest proceduralnie generowana, więc nigdy nie będzie dwóch identycznych rozgrywek. Poza tym mamy do czynienia z survivalem (m.in. crafting) z gęstą atmosferą horroru (po kolejnych starciach z potworami bohater zaczyna mieć halucynacje), a także mechaniką rouguelite czy domieszką RPG. Śmierć w danym podejściu jest permanentna bez możliwości wgrania poprzedniego zapisu, ale do kolejnego podejścia przechodzą niektóre umiejętności.

ToeJam & Earl: Back in the Groove ze zwariowanym humorem

Niezależna produkcja z dość prostą rysunkową oprawą (stylistyką nieco przypomina cliparty). Opowiada o dwójce kosmitów, którzy rozbili się na Ziemi (bardzo dziwnej wersji Ziemi złożonej z oddzielnych unoszących się w przestrzeni fragmentów gruntu). Muszą odbudować maszynę po znalezieniu potrzebnych części. Rozgrywka opiera się na eksploracji terenu i jego przeszukiwaniu, czasem interakcjach z postaciami, choć musimy unikać też wrogów.





Całość możemy przejść w pojedynkę lub w kooperacji. Co ciekawe to nie pierwsza gra z serii. Pierwotnie ToeJam & Earl wydano na PC w 1991 roku, choć w późniejszym czasie doczekaliśmy się też reedycji. Back in the Groove nieco rozwija koncepcję z jedynki, choć w stosunku do niej nie jest mocno przebudowaną grą.



Odbierz bezpłatnie świetny survival i drugą grę w oczekiwaniu na klasyk RPG

Opisywane produkcje możecie dopisać do swojego konta Epic Games Store całkowicie za darmo. Wystarczy, że wejdziecie na ich karty produktów (pod tymi linkami dla Darkwood oraz ToeJam & Earl: Back in the Groove!) i po zalogowaniu się aktywujecie przycisk z podpisem "Pobierz". Po kilku kolejnych ekranach, zyskacie całą opisywaną zawartość na stałe i to bez wydawania ani złotówki. Dla każdego tytułu trzeba przeprowadzić wszystko oddzielnie. Alternatywnie można poszukać gier w dziale sklepu launchera Epic Games (pobierz z naszej bazy).



Epic Games Store zaserwuje kultowego Fallouta 3 oraz Evoland już za tydzień / Foto: Epic Games Store (własne)



Macie na to tak jak zwykle tydzień do kolejnego czwartku 20 października do godziny 17:00. A już po tym czasie Epic Games Store zaoferuje w pełni za darmo genialny RPG od Bethesdy w postaci Fallout 3: Game of the Year Edition (edycja z dodatkami) oraz ciekawą grę RPG akcji zahaczającą stylistyką i mechaniką o całe dziesięciolecia branży, czyli Evoland Legendary Edition.



