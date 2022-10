BMW już niedługo wprowadzi gry do swoich samochodów

BWM zapowiedziało integrację z AirConsole

AirConsole to platforma do gier, która idealnie pasuje do zakrzywionego wyświetlacza BMW i oferuje duży i zróżnicowany katalog gier. Gry uruchamiane są bezpośrednio wewnątrz systemu rozrywki pojazdu. Technologia AirConsole umożliwia błyskawiczne dostarczanie gier w trybie over-the-air oraz sterowanie nimi za pomocą smartfonów.

BMW ogłosiło współpracę z platformą gier AirConsole. Już w przyszłym roku posiadacze niektórych modeli samochodów otrzymają możliwość skorzystania z obszernej biblioteki produkcji – zarówno jedno, jak i wieloosobowych. Drobnym mankamentem może okazać się jednak fakt, że do zabawy niezbędny okaże się – oprócz ekranu na desce rozdzielczej – smartfon. Jak więc dokładnie będzie to wyglądać?Dostępność gier w nowych samochodach przestaje powoli dziwić – obecność sporych rozmiarów ekranów skutecznie motywuje producentów do wdrażania coraz to bardziej zaawansowanych funkcji multimedialnych uprzyjemniających np. stanie w korku czy postój na parkingu. Tesla zapowiedziała swego czasu, że pozwoli na uruchomienie np. Wiedźmina 3 lub Cyberpunka 2077. Zazwyczaj jednak chodzi o nieco mniej wymagające tytuły.Jak się okazuje, podobną inicjatywę zdecydowało się rozpocząć BMW. Seria 7 samochodów tej marki już w 2023 roku. Użytkownicy zyskają dzięki temu dostęp do ponad– głównie niezbyt skomplikowanych i nastawionych na lokalny multiplayer. Oczywiście nie zabraknie również produkcji jednoosobowych.Jak twierdzi producent:No właśnie – smartfony. Te okażą się, zarówno w przypadku zabawy w tytuły wieloosobowe, jak i samotną partyjkę. Urządzenia będą pełnić rolę kontrolera i łączność z nimi będzie nawiązywana za pomocą skanu kodu QR – nie da się ukryć, że może to być nieco irytujące. Nie wiem jak Wam, ale mi ten koncept przypomina nieco Switcha w trybie tabletowym.Oczywiście, ale to raczej już nikogo nie dziwi. Chodzi rzecz jasna o kwestie bezpieczeństwa – system upewni się, że pojazd jest zatrzymany w momencie podjęcia próby skorzystania z AirConsole. To dobra wiadomość.Nowa funkcja trafi docelowo do samochodów wyposażonych w najnowszą wersję oprogramowania, które zostało zaprezentowane przez BWM w ubiegłym roku. Integracja z AirConsole bez wątpienia przypadnie do gustu części użytkownikom – zwłaszcza podczas długiego postoju na parkingu. Biblioteka gier oferowana przez platformę jest bowiem naprawdę spora i różnorodna.Źródło: BWM