Gracz zbudował cały Wszechświat w Minecrafcie. Projekt zapiera dech w piersiach

Stoi za nim popularny twórca internetowy Christopher Slayton (znany szerzej jako ChrisDaCow). Zdecydował się on na skonstruowanie z bloków całego znanego Wrzechświata - proces budowy przedstawił na specjalnym materiale wideo, którego realizacja zajęła mu kilkanaście dni. Warto się z nim zapoznać, znajdziecie go poniżej.



Stoi za nim popularny twórca internetowy Christopher Slayton (znany szerzej jako ChrisDaCow). Zdecydował się on na skonstruowanie z bloków całego znanego Wrzechświata - proces budowy przedstawił na specjalnym materiale wideo, którego realizacja zajęła mu kilkanaście dni. Warto się z nim zapoznać, znajdziecie go poniżej.



Budowanie galaktyki skradło mu z życia 6 tygodni i rzecz jasna nie udałoby mu się zrobić tego tak szybko, gdyby nie pomoc zaawansowanych programów. Nastolatek na własną rękę zajął się zaprojektowaniem mapy, lecz poprawa oświetlenia, tworzenie dużych kształtów - to już zasługa specjalnych narzędzi. Oczywiście po tym wszystkim należało dokonać wielu ręcznych poprawek i przeprowadzenia szeregu strategicznych procesów (np. obserowania nieba przez teleskop czy współpracy z astronomem).



W ten sposób podziwiać natomiast możemy Układ Słoneczny, czarne dziury i miliony gwiazd (oczywiście stosownie pomniejszonych). Całość robi ogromne wrażenie i co najważniejsze - według twórcy mowa tu nie tylko o wymyśle minecraftowego maniaka. Projekt może posłużyć do podstawowej nauki o tym, co znajduje się w kosmosie i stanowić nawet pomoc w wizualizacjach naukowych.



Często informujemy Was, że dany projekt możecie bez problemu pobrać z sieci. Niestety - tutaj jest nieco inaczej. Twórca oferuje możliwość wsparcia jego działalności na specjalnym portalu - wtedy za kilkanaście złotych jesteście w stanie otrzymać dostęp do jego wszystkich dzieł. Jest ich sporo, bowiem 18-latek stworzył chociażby ogromną katedrę, własne uniwersa czy inne ambitne mapy.



Teraz pozostaje więc czekać na kolejne przedsięwzięcie, które zwali z nóg. Coś jednak czuję, że to tylko kwestia czasu.



Kolejne dzieło, które można podziwiać.