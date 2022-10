DOOM został uruchomiony w Notatniku. Działa w 60 FPS-ach

Notatnik kolejną "platformą", na której uruchomiono DOOM-a

i got DOOM running inside Notepad at 60fps pic.twitter.com/EQFuRu4N0r — Samperson (Crime Arc) (@SamNChiet) October 9, 2022

Jeden z deweloperów postanowił uruchomić klasycznego DOOM-a w aplikacji dobrze znanej wszystkim posiadaczom systemu Windows. Mowa rzecz jasna o Notatniku, gdzie udało się włączyć produkcję i przy okazji sprawić, by działała w 60 klatkach na sekundę. Mówimy więc o kolejnym interesującym i abstrakcyjnym osiągnięciu społeczności. Przyjrzyjmy się bliżej temu dokonaniu.DOOM od pewnego czasu nie kojarzy się już wyłącznie z legendarną grą wideo. Ludzie zaczęli bowiem traktować ją jako istny obiekt badawczy i próbują uruchomić klasyka na najdziwniejszych urządzeniach. Test ciążowy? Proszę bardzo. Twitter? Jak najbardziej. Klocek LEGO? Jeszcze jak. Przewinął się także BIOS , kiosk w restauracji McDonald's i wiele innych pomysłów internautów.Nie oznacza to jednak, że skończyły się im już pomysły. Oj nie, nic bardziej mylnego. Udowodnił to deweloper, który postanowił, podstawowego edytora tekstu dostępnego m.in. z poziomu Windowsa 10. Mężczyzna zamieścił nagranie z działającej gry na swoim Twitterze. Co najciekawsze,. Cóż, dla chcącego nic trudnego. Warto zaznaczyć, iż poniższy materiał nie jest w żaden sposób przyspieszony.