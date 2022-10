We Wczesnym Dostępie Steam zadebiutował polski Symulator Księdza

Tak, to już się stało.

Szalony symulator prosto z Polski

„Mockumentalna gra akcji. Daj czadu w najdziwniejszym patosymulatorze w dziejach sandboksowych shooterów. Pełna nieprofesjonalna polska wersja językowa. Oto dubbing, który uszkodzi Ci ciało.”

„Kościół jest jedną wielka ruiną. Wygląda bardziej jak melina niż miejsce cotygodniowych schadzek chrześcijanistów. Kupuj schematy odnowy kościoła, wykorzystuj nowoczesną technologię do renowacji świątyni, zwiększ poziom wiary oraz odblokuj nowe atrakcje, jak spowiedź i kazania.”

Priest Simulator – promocja na start

Dotychczas na rynku zadebiutowało nietypowych symulatorów. Od dawna można grać na przykład w, czyli symulator kozy,, czyli symulator kultysty czy, czyli symulator babci. We Wczesnym Dostępie na Steam właśnie pojawił się jednak symulator, który może bić je wszystkie na głowę –, czyli symulator… księdza.Na łamach naszego serwisu temat symulatora księdza poruszaliśmy niejednokrotnie. Priest Simulator to bowiem dzieło polskiego studiai należącego do niego podzespołu. Za wydanie gry odpowiada zaś polska firmaNa czym Priest Simulator polega? W grze wcielamy się oczywiście księdza, ale mowa nie jest o typowym księdzu z polskiej wsi. Główny bohater to bowiem ksiądz wampir, który pragnie… wrócić do Piekła. Aby osiągnięcie tego celu było możliwe, musimy pomóc mu w zwalczaniu hord satanistów i odbudowaniu kościoła. Tak, na papierze ma to mały sens, ale jestem pewna, że podczas rozgrywki wszystko się wyjaśni., czytamy w opisie gry na Steam.W symulatorze księdza czeka na nas podobno nie tylko świetny humor, ale również 8 unikatowych broni do wypróbowania czy system ulepszania wyposażenia. Z czasem w grze będziemy mogli odblokować nawet możliwość udzielania spowiedzi czy wygłaszania kazań.Kiedy Priest Simulator wyjdzie w Wczesnego Dostępu i doczeka się premiery jako pełnoprawna produkcja? Tego na razie nie wiadomo, ale wygląda na to, że deweloperzy są zdeterminowani, aby grę ukończyć.Jak dotychczas Priest Simulator otrzymał na Steam wyłącznie pozytywne recenzje. Tytuł ten kosztuje 71,99 złotych, jednakże w tej chwili obowiązuje „oferta na start”, która aż do 13 października pozwala zakupić go za 57,59 złotych.Źródło: Steam, fot. tyt. Ultimate Games