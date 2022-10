Epic Games Store rozdaje dwie gry. Spodobają się fanom stylistyki retro

Kolejne dwie gry będzie można od dzisiaj odebrać za pośrednictwem platformy Epic Games Store. Mowa tu o Slain: Back From Hell oraz Rising Hell - obydwie produkcje charakteryzują się dwuwymiarową grafiką oraz stylistyką retro. Jeśli te aspekty Was zainteresowały, to koniecznie zerknijcie niżej, znajdziecie tam szczegółowy opis oferowanych tytułów. Co więc dokładnie czeka na użytkowników?



Dwie kolejne gry za darmo w Epic Games Store

Już dziś o godzinie 17:00 rozpocznie się kolejna Runbow oraz operatora sportowego The Drone Racing League Simulator. Za kilka godzin oferta zostanie zastąpiona przez inne gry - również dwie. Przypadną one do gustu specyficznej części konsumentów.



Slain: Back From Hell Kolejne dwie gry będzie można od dzisiaj odebrać za pośrednictwem platformy Epic Games Store. Mowa tu o Slain: Back From Hell oraz Rising Hell - obydwie produkcje charakteryzują się dwuwymiarową grafiką oraz stylistyką retro. Jeśli te aspekty Was zainteresowały, to koniecznie zerknijcie niżej, znajdziecie tam szczegółowy opis oferowanych tytułów. Co więc dokładnie czeka na użytkowników?Już dziśrozpocznie się kolejna akcja rozdawnicza organizowana przez firmę Epic Games. Do tego czasu odebrać możecie pozycje z poprzedniego zrzutu - imprezową platformówkęoraz operatora sportowego. Za kilka godzin oferta zostanie zastąpiona przez inne gry - również dwie. Przypadną one do gustu specyficznej części konsumentów.

Platformówka, która pierwotnie ujrzała światło dzienne w 2016 roku. Jest ona inspirowana takimi klasykami jak kultowa już Castlevania - możemy więc liczyć na mnóstwo akcji i specyficzną oprawę graficzną. Poza tym gra to nic innego jak slasher, gdzie walczymy z licznie pojawiającymi się na ekranie przeciwnikami za pomocą miecza, w który wyposażony jest główny bohater, Bathoryn.





Niezwykle ważnym elementem jest taktyka - znaczenie ma m.in. lokalizacja i sposób działania wrogów, a także wyćwiczenie szybkiego zmieniania broni. Ponadto tytuł wyróżnia się znakomitą ścieżką dźwiękową nagraną przez byłego członka zespołu Celtic Frost. Deweloperzy opiecują przy okazji brak czasochłonnego zdobywania poziomów, zmudnego powtarzania tych samych działań i nudnego systemu wytwarzania przedmiotów. Brzmi dobrze, ale w praktyce produkt nie spotkał się z większym zainteresowaniem ani bardzo dobrymi ocenami ze strony krytyków, jak i konsumentów.



Rising Hell

Platformowa gra rogue-lite od niewielkiego studia Tahoe Games wydany w 2021 roku. Wyróżnia się ona mapą o pionowej konstrukcji i skierowana jest raczej do osób lubiących jak na ekranie dzieje się chaos. Wszystko to upiększone heavymetalową muzyką, co tylko podkreśla klimat piekielnej otchłani. Zadaniem gracza jest rzecz jasna walka z hordami wrogów oraz różnymi przeszkodami.





Produkcja oferuje różne tryby gry - każdy z nich charakteruje się jednak własną tabelą rankingową. Ponadto użytkownik może odblokować różne postacie, które oferują odmienne strategie oraz style zabawy, co pomoże w walce z ewentualnym znudzeniem. Tytuł zyskał bardzo dobre oceny, zarówno od recenzentów, jak i samej społeczności. Warto więc dać mu szansę.



Opisane wyżej gry będą dostępne za darmo do 13 października. Wtedy też doczekamy się kolejnej rotacji - o tym oczywiście poinformujemy Was za tydzień. Nie da się jednak ukryć, że ostatnio Epic Games rozdaje coraz mniej znane i intrygujące pozycje. Czyżby zbliżał się kres dobrej passy?



Źródło: Epic Games Store

Oferta potrwa tydzień - czyli standardowo.