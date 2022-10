Dzieje się. Zapowiedziano kontynuację Cyberpunka 2077 i nową trylogię Wiedźmina

CD PROJEKT zapowiedział mnóstwo nowych projektów

Grupa kapitałowa CD PROJEKT postanowiła obrzucić graczy informacji na temat nadchodzących projektów. Zapowiedzieli m.in. kontynuację Cyberpunka 2077, pięć projektów powiązanych z Wiedźminem oraz zupełnie nową markę. Poza tym dowiedzieliśmy się też, że Marcin Iwiński już niedługo zrezygnuje z funkcji pełnienia roli wiceprezesa w firmie. Sporo się dzieje, także warto prześledzić wszystko na spokojnie.Dodatek do gry Cyberpunk 2077 , next-genowa aktualizacja do Wiedźmina 3 oraz pierwsza odsłona nowej wiedźmińskiej sagi - to przedsięwzięcia przedstawione światu już pewien czas temu. Teraz natomiast poznaliśmy szereg produkcji, o których nie było nawet mowy w dotychczasowych ogłoszeniach czy wywiadach. Trochę tego jest, ale tak naprawdę o żadnym z tytułów za wiele nie wiadomo. Mówimy więc o ogólnych planach na rozwój spółki, a dokładniej - długoterminowym oknie produktowym.Na pierwszy ogień zajmijmy się Cyberpunkiem 2077. Plany odnośnie samodzielnego rozszerzeniasię nie zmieniły - wciąż ma się ono pojawić w(na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5) i obecnie znajduje się na końcowej fazie produkcji. Co ciekawe, pracuje nad nim ponad 350 osób i nie można zapominać, że to ostatni projekt od CD PROJEKT RED tworzony na ich autorskim silniku.o nazwie kodowej. Jedyne co o tym projekcie wiemy to fakt, że będzie nad nim pracować zespół CD PROJEKT RED (a dokładniej, studio w Bostonie, które wkrótce przekształci się w CDP RED North America). Gra ma ponadto ukazać pełnię mocy i potencjału cyberpunkowego uniwersum - zanim jednak się o tym przekonamy, to minie sporo czasu.Jeśli zaś chodzi o wiedźmińskie uniwersum, to tutaj ogłoszeń jest znacznie więcej. Doczekamy się przede wszystkim otwarcia nowego rozdziału w postaci. Rozpocznie ją zapowiedziana już wcześniej odsłona, która nosi nazwę kodową. Będzie to gra AAA z gatunku RPG z otwartm światem - na razie znajduje się ona w fazie pre-produkcji i jest rozwijana przez ponad 150 osób. Tytuł ma stanowić fundament pod kolejne części.Wkrótce mamy poznać więcej szczegółów na ten temat, lecz całość zapowiada się naprawdę intrygująco. Co ciekawe, trylogia zostanie wydana w trakcie 6-letniego cyklu. Oznacza to, iż. Zobaczymy jak to wyjdzie - zapewnienia CDPR odnośnie do dat premier należy brać z odpowiednim dystansem.Zapowiedziano również projekt o nazwie kodowej. Będzie toosadzona w wiedźmińskim uniwersum, lecz- to pierwsza taka sytuacja w historii - zasilane przez osoby mające już wcześniej doświadczenie przy rozwoju produkcji z serii Wiedźmin. Tytuł zostanie stworzony na silniku Unreal Engine 5 i wykorzysta narzędzia użyte przy kreacji Project Polaris. Więcej szczegółów poznamy "wkrótce".Kolejną ogłoszoną grą jest ta o nazwie kodowej. Ona także będzie należeć do marki Wiedźmin i odpowie za niąwspierane przez CD PROJEKT RED. Na ten moment nad projektem pracuje ponad 60 osób i znajduje się on na etapie pre-produkcji. Co ciekawe -z powodu próby trafienia do znacznie szerszej grupy odbiorców. Zaoferuje on możliwość zabawy jednoosobowej, jak i wieloosobowej. Czyżby szykowało się coś na wzór MMO?Wisienką na torcie okazała się z kolei, które będzie zupełnie niezależne od Cyberpunka 2077 oraz Wiedźmina. Rozwijane jest ono na razie wyłącznie w strukturach wewnętrznych i znajduje się na konceptualnej fazie rozwoju - projektem zajmuje się obecnie garstka osób. Szczegóły z pewnością poznamy dopiero za kilka lat. Oby było warto czekać.Dowiedzieliśmy się również, że. Współzałożyciel spółki wciąż jednak chce mieć na nią wpływ i od początku 2023 roku będzie zasiadał w radzie nadzorczej. Mężczyzna uspokaja przede wszystkim wszystkich, że to "dopiero początek" tego, co firma ma do zaoferowania i posiada mnóstwo talentów i rozwija szereg zróżnicowanych produkcji. Warto zaznaczyć, że Marcin Iwiński to największy akcjonariusz grupy kapitałowej posiadający ją aż w 12,78 procentach.Jak więc widać, szykuje się sporo dobroci ze strony CD PROJEKTU. Na ich debiut przyjdzie nam jednak nieco poczekać.Źródło: CD PROJEKT