To koniec Overwatcha. Blizzard pogrzebał swoją produkcję

Wsparcie dla gry Overwatch zostało zakończone. Blizzard Entertainment zdecydowało się na uśmiercenie swojej strzelanki po sześciu latach - jej premiera miała bowiem miejsce w 2016 roku. Użytkownicy zaczęli żegnać się z tytułem oraz odliczać godziny do debiutu jego drugiej części. Ta pojawi się na rynku już dziś wieczorem i co najważniejsze, będzie dostępna zupełnie za darmo. Uporządkujmy jednak fakty.



Pogrzeb Overwatcha. Nadchodzi druga część

Overwatch to niewątpliwy hit, który przez kilka lat był jedną z najpopularniejszych strzelanek online. Gra zbierała bardzo wysokie noty i zgromadziła wokół siebie oddaną społeczność - zarówno tą amatorską, jak i zawodową. Tytuł otrzymał mnóstwo aktualizacji, nowości oraz usprawnień, lecz ostatni czas był okresem posuchy. Wszystko za sprawą planu zakładającego rozwój marki w dosyć specyficzny sposób. O co dokładnie chodzi?



Serwery gry Overwatch zostały niedawno zamknięte z powodu przygotowań do debiutu Overwatcha 2. Dokładnie tak - Blizzard postanowił przypomnieć światu o serii poprzez wypuszczenie drugiej części produkcji. Nie różni się ona jednak diametralnie od pierwowzoru, bowiem nadal otrzymamy możliwość zabawy na tych samych mapach, a także na podobnych zasadach. Podstawową zmianą jest przejście na nowy silnik graficzny czy zmniejszenie liczebności zespołów do pięciu osób.



Rzecz jasna nie zabraknie świeżej zawartości oraz funkcji - zasadniczo mówimy jednak o specyficznym sposobie tchnięcia nowego życia w stary projekt. Oczywiście nie można zapominać o najważniejszym, czyli... zmiany modelu biznesowego na free-to-play. Dostęp do gry będzie zupełnie darmowy, lecz nie zabraknie licznych mikrotransakcji oraz mechanik zachęcających do wydania realnych pieniędzy.







Spodziewać należy się battle passów oraz kredytów (wirtualna waluta). Co ciekawe - Blizzard zdecydował się na brak implementacji kontrowersyjnych loot boxów, które były niezwykle popularne w "jedynce". Jeśli już o kontrowersjach mowa, to głośno robi się o rejestracji wypowiedzi graczy w celu wyłapywania toksycznych zachowań, a także konieczności podania swojego numeru telefonu.



Overwatch 2 startuje już dziś o godzinie 21:00 i będzie dostępny na PC (platforma



Nie każdemu podoba się zamknięcie serwerów Overwatcha. To dosyć zawiła zagrywka Blizzarda - zwłaszcza że od samego początku nie było do końca wiadome dlaczego powstaje druga część. Z pewnością możemy spodziewać się znacznie pokaźniejszej bazy graczy i aktywnego rozwoju produkcji ze strony deweloperów.



Czy to jednak wystarczy, by powtórzyć sukces pierwowzoru? Cóż, zobaczymy.



Serwery zostały wyłączone.