Gracz zbudował w Minecrafcie ogromną wieżę. Projekt zapiera dech w piersiach

Jeden z graczy postanowił zbudować przeogromną wieżę w grze Minecraft. Liczy ona sobie 500 bloków wysokości, czyli nieco więcej niż pozwala na to podstawowy limit - twórca musiał kombinować, by przekroczyć naturalną barierę. Projekt robi ogromne wrażenie i co najważniejsze, można go pobrać zupełnie za darmo i eksplorować na własną rękę. Przyjrzyjmy się całości nieco bliżej.



Społeczność Minecrafta po raz kolejny wykazała się kreatywnością

to bez wątpienia kultowa produkcja, której społeczność nie raz już wykazała się szaleńczą dozą kreatywności. Ogromne budowle, całe miasta, zaawansowane



Jedną z nich jest bez wątpienia wieża stworzona przez internautę o pseudonimie TheFunkuchen. Pochwalił się on swoim dziełem za pośrednictwem portalu Reddit i trzeba mu oddać, że całość robi wielkie wrażenie. Co warto na wstępie zaznaczyć, budowla jest wysoka na 500 bloków, na co podstawowa wersja gry niezbyt pozwala. Internauta został więc zmuszony do zainstalowania data packów, by sztucznie poszerzyć nałożone ograniczenia.



Dopiero wtedy mógł przystąpić do realizacji projektu. Każde piętro wieży jest przyozdobione w inny sposób, co doskonale widać na udostępnionym materiale. Mowa tu nie tylko o kolorowych fragmentach, ale także etapach zapełnionych podobiznami potworów z Minecrafta czy imitacjami budowli z realnego świata. Dla przykładu - na szczycie wieży znajduje się... rzymskie Koloseum. Brzmi naprawdę spoko, prawda?



Twórca wspomina także, że wnętrze "budynku" również jest w pewien sposób zaprojektowane. Jeśli więc chcecie wdrapać się na najwyższe piętro wieży, to raczej nie powinniście mieć z tym większego problemu. Zwłaszcza, że wirtualna mapa została udostępniona publicznie zupełnie za darmo (link znajdziecie w komentarzach pod powyższym postem na Reddicie) Warto mieć jednak na uwadze jeden aspekt - jest ona przystosowana do wersji gry 1.19.



Plik nieco waży, lecz nie ma się czemu dziwić. Ano właśnie - bo mapa to nie tylko wieża sama w sobie, ale też zapełniony teren wokół niej. Na nagraniu widać potężny ogród z licznymi atrakcjami - jest więc tego naprawdę sporo. Czasami się zastanawiam jak bardzo musi być kreatywna i oddana społeczność Minecrafta, by podejmować się tego typu przedsięwzięć.



W każdym razie - wieża robi wrażenie i chyba tylko tyle trzeba na jej temat wiedzieć. Kwestią czasu pozostaje debiut kolejnego projektu, nad którym będzie się można nieco pozachwycać.



Mapę można pobrać i sprawdzić na własną rękę.