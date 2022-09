FIFA 23 z kuriozalną opcją dla płaczków

I frustratów.



Mam wrażenie, że dożyliśmy czasów, w których sporą część populacji jest w stanie obrazić byle drobiazg, ale jednocześnie nikt specjalnie nie hamuje się przed atakowaniem innych, chociażby w Internecie. Polityczna poprawność została posunięta przez do absurdu, zwłaszcza przez wielkie korporacje, pragnące na tym co nieco zarobić. Przykładów nie muszę podawać, w swoich głowach sami zapewne macie kilka doskonałych. Piszę o tym dlatego, że w FIFA 23 pojawiła się dość zdumiewająca opcja. Opcja... wyłączenia krytycznego komentarza.



FIFA 23 stawia na przyjazną atmosferę

Nierzadko mówi się, że piłka nożna nie jest sportem dla twardzieli. Piłkarze nierzadko przewracają się na boiskach od choćby najmniejszego kontaktu, próbując wymusić w ten sposób rzuty wolne i karne dla swojej drużyny. Teatralność pewnych zachowań temperuje w wybranych rozgrywkach system VAR, ale nie zmienia to faktu, że niektórzy piłkarze nazywani są pogardliwie przez środowisko kibiców mianem "maminsynków". W piłce kopanej niektóre sytuacje boiskowe wymagają stanowczego i często ostrego komentarza. W tym momencie mam na myśli już nie tylko nieuczciwe zagrania, ale także kiksy. Wiecie, na przykład takie.







Rolą komentatorów sportowych jest również zwracanie uwagi na nieudane zagrania. Tłumaczenie widzom tego, co dany piłkarz mógł zrobić lepiej. Być może czasem żartowanie na ich temat? Otóż w FIFA 23 gracze, którzy nie umieją radzić sobie z krytyką będą mogli krytyczne komentarze po prosty wyłączyć.



FIFA 23 oferuje nową opcję w postaci przełącznika wyłączającego krytyczne uwagi pod adresem graczy. To ustawienie pozwala wyciszyć wszystkie negatywne uwagi ze strony wirtualnych komentatorów dotyczące gry - w przypadku zmarnowania "setki" lub nawet ostrego faulu na rywalu. Wszystko po to, aby ego graczy nie zostało urażone.



Tak, to tylko opcja, ale...

...dziwna opcja. Niektórzy internauci zwracają uwagę na to, że hodujemy przez to nowe pokolenia, wobec których nie można stosować krytyki - nawet, jeśli odbywa się to dla ich dobra. Jeśli ktoś gra słabo albo może poprawić coś w swojej grze, to deaktywowanie uwag komentatorów tego nie zmieni. Opcja nie działa ponoć idealnie i najwyraźniej nie w każdym z trybów.



Dziennikarze Eurogamer donoszą, że w trybie FIFA Ultimate Team Division Rivals od czasu do czasu filtr nie wycina wszystkich negatywnych ocen zagrań. Jest ich jednak znacznie mniej.



Usunięcie negatywnych komentarzy to kolejny po dodaniu zespołów kobiecych krok EA w stronę czynienia gry przyjaźniejszej większej liczbie graczy. Z pewnością zredukuje to nieco liczbę padów zniszczonych w trakcie pojedynków FIFA 23. Wielką tajemnicą nie jest, że komentatorzy potrafili dolewać oliwy do ognia i doprowadzać niektórych graczy rozczarowanych swoimi niepowodzeniami do jeszcze większej furii.







Premiera FIFA 23 odbywa się właśnie dziś. Udanej zabawy.



Źródło: EA