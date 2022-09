Amazon Prime Gaming z hitami. Shadow of War, Total War: Warhammer II i Fallout 76

O ile twórcy Unreala i Fortnite w tej chwili nas nie rozpieszczają, dając tylko dwie niezależne, tak Amazon ze swoim pakietem Prime Gaming w październiku zaserwuje naprawdę niezłe trzy hity i kolejnych kilka pomniejszych produkcji. Co prawda nie ma mowy o ich dosłownie darmowym odebraniu, ale abonament Amazon Prime, w którego skład wchodzi Amazon Prime Gaming, Amazon Prime Video i darmowe przesyłki na wybrane produkty w Amazonie oraz specjalne tańsze oferty, to tylko 49 złotych na rok. To daje jedyne 4,83 złote na miesiąc (poza tym pierwszy miesiąc jest gratis). Oby tak tania stawka obowiązywała w Polsce jak najdłużej.



Naprawdę solidne propozycje w Prime Gaming na październik, w tym trzy duże hity z ostatnich lat

Już 3 października otrzymamy trzy naprawdę duże hity. A przynajmniej dwa, bo ostatni z nich jest po części dyskusyjny - początkowo nie był tak ciepło przyjęty. Chodzi o kolejną część gry akcji w Śródziemiu, czyli Middle-earth: Shadow of War (na GOG), strategię fantasy z popularnej serii Total War: Warhammer II (na Epic Games Store) oraz w pierwszych miesiącach po premierze negatywnie oceniane sieciowe RPG w survivalowym klimacie Fallout 76 (prawdopodobnie na Microsoft Store).

Październikowa oferta Amazon Prime Gaming jest naprawdę bardzo mocna / Foto: Amazon

Dodatkowo cztery inne mniejsze produkcje na firmowym launcherze Amazona. Dokładnie Glass Masquerade: Origins (relaksacyjna gra logiczna z układaniem tarcz zegarów w formie witraży), Loom (przygodowy klasyk point’n’click od LucasArts) Hero’s Hour (niezależna strategia fantasy z prostą rysowaną grafiką) i Horace (nietypowe połączenie platformówki i przygodówki z dozą mechanik z innych gatunków). Łącznie daje nam to siedem gier bez dodatkowych opłat dla wszystkich abonentów Amazon Prime Gaming. Za to do 3 października wciąż możemy zgarnąć Assassin’s Creed: Origins, Middle-earth: Shadow of Mordor, Football Manager 2022 i pięć kolejnych mniejszych produkcji.Szkoda, że usługa grania w chmurze Amazon Luna dostępna jest tylko w USA, bo dodatkowo tamtejsi użytkownicy będący subskrybentami Amazon Prime Gaming, mogą od 1 października w ramach Prime Gaming Channel zaznać rozgrywki w kilku niezłych produkcjach. Amazon w kanale Prime Gaming udostępni im SkateBird, Earthworm Jim 2, Star Wars Pinball, Monster Truck Championship, Metro Exodus oraz Blair Witch.