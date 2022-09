Master of Magic Classic za darmo na GOG z okazji wyprzedaży i urodzin platformy

Wiele launcherów gier z komputerów czy szerzej mówiąc całych platform z kupnem i instalatorami różnych tytułów, jest na tyle starych, że zdają się istnieć niemalże od zawsze. Jednym z najbardziej leciwych jest polski GOG (początkowo jeszcze bez launchera GOG Galaxy), który właśnie obchodzi swoje czternastolecie. Tak, to właśnie w 2008 roku Grupa CD Projekt wystartowała z ambitnym projektem. Jego twórcy mieli duże plany, ale chyba wielu ludzi nie myślało, że GOG zajdzie aż tak daleko i stanie się naprawdę liczącą się platformą. Z okazji jubileuszu, GOG właśnie zaoferował strategicznego klasyka zupełnie za darmo i ponad tygodniową wyprzedaż.



Master of Magic Classic, czyli strategiczny klasyk 4X fantasy z pierwszej połowy lat ’90 za darmo na GOG

Jedna z popularniejszych strategii lat ‘90. Należy do podgatunku 4X i w zasadzie łączy w sobie strategię z RPG w świecie fantasy. Pozwala wcielić się w maga, prowadzącego swoje oddziały i pokonującego magicznych przeciwników. Po ponad 25 latach gra otrzymała pierwszą oficjalną aktualizację ze znacznie poprawionym AI i ponad 200 zaklęciami. Zanurz się w czasie, przeżyj ponownie tę epicką przygodę i podbij Arcanusa i Myrror raz na zawsze! Do dyspozycji jest też Community Update, czyli darmowa łatka opracowaną przez fanów i znacznie zwiększająca dopracowanie wielu elementów.





Widać, że to produkcja z 1994 roku / Foto: GOG



Jeśli chcielibyście zdobyć grę, to musicie udać się na główną stronę internetową platformy GOG i po zalogowaniu się na swoje konto, przewinąć widok aż do banneru z ofertą. Aktywacja przycisku z napisem "Tak, odbierz grę" wiąże się ze skorzystaniem z oferty i z automatycznym zapisaniem do newslettera GOG, jeśli jeszcze wcześniej tego nie zrobiliście. Alternatywnie możecie poszukać promocji z grą Master of Magic Classic na głównym ekranie launchera GOG Galaxy (pobierz z naszej bazy). Akcja trwa do 2 października do godziny 16:00. Niewykluczone, że GOG bezpłatnie rozda kolejne gry aż do końca rocznicowej wyprzedaży. Firma jest znana z takiego podejścia.



Jeśli chcecie za darmo wejść w posiadanie Master of Magic Classic, to musicie szukać takiego banneru na GOG / Foto: GOG



Wielka wyprzedaż 14th Anniversary GOG Sale - Make Games Last Forever

Zapewne jeszcze lepszą okazją będzie dla was wyprzedaż 14th Anniversary GOG Sale znanej też jako "Make Games Last Forever" (By Gry Trwały Wiecznie), w której znajdziecie wiele głównie klasycznych pozycji w obniżonych cenach nawet o 90 proc. Promocja będzie obowiązywać do ostatniej minuty niedzieli 9 października.



Wielka wyprzedaż klasyków 14th Anniversary GOG Sale z okazji jubileuszu platformy / Foto: GOG



Wśród gier oferowanych za niższą cenę można wymienić chociażby Skyrim i inne części The Elder Scrolls, Heroes, Diablo, Warcraft, Fallout, Anno, Might and Magic, Settlers, Prince of Persia, Far Cry, Assassin’s Creed, Star Wars (np. Knights of the Old Republic, Battlefront), Indiana Jones, Monkey Island, Star Trek, Vampire, SWAT, Arcanum, Dungeon Keeper, Baldur’s Gate, SimCity, Ultima, Medal of Honor, Crysis i wiele innych pozycji.



Wśród gier oferowanych za niższą cenę można wymienić chociażby Skyrim i inne części The Elder Scrolls, Heroes, Diablo, Warcraft, Fallout, Anno, Might and Magic, Settlers, Prince of Persia, Far Cry, Assassin's Creed, Star Wars (np. Knights of the Old Republic, Battlefront), Indiana Jones, Monkey Island, Star Trek, Vampire, SWAT, Arcanum, Dungeon Keeper, Baldur's Gate, SimCity, Ultima, Medal of Honor, Crysis i wiele innych pozycji.

Źródło i foto: GOG / własne

