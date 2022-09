Imprezowy platformer Runbow i symulator wyścigów dronami za darmo w Epic Games

Historia promocji z darmowymi grami w Epic Games Store, to istna sinusoida. Po czasie z nie raz wieloma znanymi i cenionymi tytułami z najwyższej półki, mamy okresy z nawet niekoniecznie złymi, co po prostu mniejszymi produkcjami niezależnymi. W tej chwili widać Epic Games Store jest nieco w dołku.



Zagraj nawet w 9 osób w imprezową platformówkę Runbow

"Runbow to imprezowa platformówka, na którą czekałeś! Z mnóstwem postaci, kostiumów i szalonych trybów gry, Runbow jest pełen kolorowego chaosu, którego po prostu musisz doświadczyć na własnej skórze. Z dziewięcioosobowym szaleństwem lokalnie lub online, 5 trybami gry, 19 postaciami gościnnymi, setkami poziomów i mnóstwem więcej treści w jednej niezapomnianej, kolorowej grze, lepiej przygotuj się na Runbow!"

Opisywane produkcje możecie dopisać do swojego konta Epic Games Store całkowicie za darmo. Wystarczy, że wejdziecie na ich karty produktów (pod tymi linkami dlaoraz) i po zalogowaniu się aktywujecie przycisk z podpisem "Pobierz". Po kilku kolejnych ekranach, zyskacie całą opisywaną zawartość na stałe i to bez wydawania ani złotówki. Dla każdego tytułu trzeba przeprowadzić wszystko oddzielnie. Alternatywnie można poszukać gier w dziale sklepu launchera

Epic Games Store zaserwuje dwie nowe gry zupełnie za darmo także w przyszłym tygodniu / Foto: Epic Games Store (własne)

Macie na to tak jak zwykle tydzień do kolejnego. A już po tym czasie Epic Games Store zaoferuje w pełni za darmo Rising Hell (platformowy rougue-lite z masą walki i demoniczno-heavymetalową stylistyką) oraz Slain: Back From Hell (w zasadzie bardzo podobna produkcja, ale z mniej zaakcentowaną kwestią platformową i wydaje się, że bez mechanizmów rogue-lite). Czyżby przygotowania do okresu halloween? Tak czy inaczej niestety znów nie są to wysokobudżetowe produkcje, a kolejne niezależne i mniej znane tytuły.Źródło i foto: Epic Games Store / własne