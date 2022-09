PS Plus na październik kusi ciekawą ofertą. Do sprawdzenia trzy gry

PlayStation Plus na październik to trzy ciekawe gry

Źródło: Sony

Hot Wheels Unleashed

Sony zaprezentowało październikową ofertę PlayStation Plus Essential. W ręce subskrybentów trafią aż trzy gry: Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 oraz Superhot. Mamy więc do czynienia z dosyć dziwaczną mieszanką, lecz trzeba to przyznać - bardzo ciekawą! Produkcje zostaną udostępnione już za kilka dni - przez ten czas można odebrać tytuły z wrześniowej rozpiski.Od premiery odświeżonej usługi PS Plus minęło już nieco czasu. Posiadacze konsol od japońskiego producenta mają teraz do wyboru trzy pakiety (Essential, Extra, Premium), które różnią się od siebie przede wszystkim ceną oraz oferowanymi benefitami. Każda z opcji pozwala jednak na odebranie kilku gier "za darmo" każdego miesiąca - czyli tak, jak zawsze. Warto więc być na bieżąco z tą regularną ofertą, zwłaszcza jeśli obejmuje ona naprawdę udane tytuły.Wygląda na to, że tak właśnie będzie w październiku. W ręce subskrybentów trafią trzy gry - co ważne, każdą z nich uruchomicie zarówno na PS4, jak i PS5. Mowa tu ooraz. Jeśli wcześniej nie mieliście do czynienia z tymi pozycjami, to ich krótki opis znajdziecie poniżej.to stosunkowo nowa, bo wydana we wrześniu ubiegłego roku, produkcja. Raczej nie trzeba zbyt długo się na jej temat rozwodzić - sterujemy tytułowymi samochodzikami na różnorodnych planszach, co już samo w sobie przynosi sporo frajdy. Na uwagę zasługuje jednak specjalny edytor umożliwiający tworzenie własnych tras - nic nie stoi również na przeszkodzie, by jeździć po torach wykreowanych przez innych użytkowników.