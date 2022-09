Usługa grania w chmurze Google Stadia w końcu także w 1440p dla Stadia Pro

Jeśli do tej pory korzystaliście z grania w chmurze w ramach Google Stadia, to mogliście wybierać spośród rozdzielczości 720p, 1080p (na komputerach w przeglądarce, smart TV, smartfonach i tabletach) oraz dla wersji z płatnym abonamentem Stadia Pro także w pełnym 4K (w przeglądarce na komputerach oraz na smart TV). Obecnie doszła możliwość odpalania rozgrywki również w 2K (1440p), co może nie być pozornie tak dużą zmianą, ale na pewno zadowoli część użytkowników. Oczywiście przypominam, że w kwestii przeglądarek internetowych, chodzi o Google Chrome lub inne zgodne z Chromium (np. Edge, Opera) i nie tylko na Windowsie, ale i Linuxie czy macOS.



Masz monitor 2K lub nieco za słabe łącze do cloud gamingu w 4K? Polubisz nową opcję w Stadii Pro

Będąc w posiadaniu monitora 2K lub matrycy w laptopie o takiej samej rozdzielczości, zapewne do tej pory czuliście się poszkodowani. Stadia mogła wam nie pozwolić na wymuszenie 4K, a jednak połowa pikseli przy trybie 1080p była niewykorzystana. Teraz to się zmieniło dzięki ostatniej aktualizacji usługi. Na smart TV (aplikacja) i PC (w ramach przeglądarki internetowej) można aktywować również tryb 2K 1440p. O ile na komputerze mając monitor 2K wszystko jest klarowne i logiczne, to możecie zapytać, po co 2K na TV. W końcu mamy telewizory full HD i 4K, a brak pośrednich modeli 2K. Cóż, zwyczajnie może to służyć w ramach polepszenia jakości na telewizorze 4K, jeśli nasza sieć ma za słaby transfer, aby cieszyć się ze Stadii Pro 4K. Do tej pory mogliśmy co najwyżej aktywować full HD.





Od teraz w Google Stadia na komputerach (przeglądarka) i smart TV znajdziemy też obsługę rozdzielczości 1440p / Foto: własne



Tym bardziej, że różnice w typowym godzinnym zużyciu danych są dość duże. Dla 720p do 4,5 GB/h, dla 720p zoptymalizowanego (pod transmisję mobilną i kiepskie łącza) do 2,7 GB/h, 1080p to już do 12,6 GB/h, nowy tryb 1440p do 14,4 GB/h, a maksymalna jakość 4K do 20 GB/s. Zawsze to jakaś oszczędność 5,6 GB/h na 1440p względem 4K. Poza tym według oficjalnej pomocy Google, Stadia 4K potrzebuje łącza 35 Mb/s, a Stadia w trybie 1440p nieco mniej, bo dokładnie 32 Mb/s. Co ciekawe już wcześniej można było w nieoficjalny sposób wymusić tryb 2K na PC dzięki opisywanej przez nas jakiś czas temu specjalnej wtyczce Stadia Enhanced do Google Chrome. Ale działało to tylko na komputerach, w smart TV wciąż nie dało się włączyć 1440p.



Kolejne premiery gier w Google Stadia, w tym już 30 września FIFA 23

Google zapowiedziało też kilka gier, które pojawią się w bibliotece Stadii już w październiku. Będą to Arcade Paradise, Drawful 2, Slaycation Paradise, Tangle Tower oraz Looking for Aliens. Co prawda będzie to jeszcze ostatni dzień września, ale nie można zapominać też o grze FIFA 23 dostępnej także w Google Stadia. Warto też zaznaczyć, że najnowsza przystawka smart TV od Google, czyli Chromecast with Google TV HD, ma oficjalnie potwierdzoną zgodność z usługą grania w chmurze Google Stadia. Oczywiście maksymalnie użyjemy w niej trybu 1080p z racji ograniczenia funkcji urządzenia do wyświetlania obrazu w rozdzielczości nie większej niż full HD (w końcu to tańszy zamiennik poprzedniego modelu Chromecast with Google TV 4K).



