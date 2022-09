Netflix zakłada własne studio gier. Ekspansja na gamingowy rynek postępuje

Netflix nie przestaje inwestować w branżę gier wideo

Wraz z Night School Studio i Boss Fight Entertainment, te cztery studia, każde z innymi mocnymi stronami i obszarami koncentracji, będą tworzyć gry, które będą odpowiadać zróżnicowanym gustom naszych członków. To wciąż wczesne dni i mamy jeszcze wiele do zrobienia, aby zapewnić wspaniałe wrażenia z gier na Netflixie. Tworzenie gier może trwać latami, dlatego z dumą obserwuję, jak w ciągu pierwszego roku systematycznie budujemy fundamenty naszych studiów gier i z niecierpliwością czekam na to, co uda nam się stworzyć w kolejnych latach.

Netflix ogłosił właśnie poczynienie kolejnego kroku w zakresie inwestycji w gamingową branżę. Mowa tu o zbudowaniu studia gier zupełnie od podstaw, co wcześniej nie miało jeszcze miejsca. Nazwa podmiotu nie jest na ten moment znana, lecz wiadomo, że zostanie on ulokowany w Helsinkach. Na ujawnienie pokaźniejszej liczby szczegółów musimy niestety trochę poczekać. Netflix od pewnego czasu dosyć intensywnie inwestuje w branżę gamingową. W ubiegłym roku do aplikacji mobilnej trafiło kilka produkcji - przez ten czas oferta rozrosła się do kilkunastu pozycji, a każdego miesiąca dodawane są kolejne. Poza tym "czerwoni" zdążyli dokonać już niemałych przejęć - do firmy należą chociażby studia Next Games, Night School Studio oraz Boss Fight Entertainment. Do tego grona już niedługo dołączy kolejna grupa deweloperów.Streamingowy gigant poinformował właśnie o. Dyrektorem tegoż projektu będzie Marko Lastikka, do niedawna zastępca dyrektora generalnego ogromnego przedsiębiorstwa Zynga (znane z takich gier jak FarmVille). Netflix zgarnął więc sobie nie byle kogo, ale osobę dobrze znającą się na tworzeniu mobilnych tytułów.Dla platformy to natomiast naturalny krok jeśli chodzi o realizację wizji ", które zapewni setkom milionów subskrybentów na całym świecie różnorodne, zachwycające i głęboko angażujące oryginalne produkcje - bez reklam i zakupów w aplikacji". Na razie jednak trudno przewidzieć jakimi projektami studio (o nieznanej jeszcze nazwie) będzie się zajmować.Ambicje firmy są jednak dosyć wysokie, co dobitnie widać po powyższym cytacie. Co jednak ważne, już wkrótce mamy doczekać się premier nie tylko mobilnych, ale także tych przeznaczonych na PC czy konsole. Jak możemy wyczytać z oficjalnego oświadczenia Netflixa:Pozostaje więc czekać na rezultaty. Trudno jednak obecnie wierzyć w sukces serwisu na gamingowym polu. Tytuły dostępne w aplikacji mobilnej nie cieszą się ogromną popularnością , lecz zapewne ten stan rzeczy zmienią nieco ambitniejsze produkcje - mowa tu... głównie o tych niezapowiedzianych. Zobaczymy co z tego wyjdzie.Źródło: Netflix