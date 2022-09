Cyberpunk 2077 pobił rekord Wiedźmina 3. Tego się nikt nie spodziewał

Wynik jest tak naprawdę jeszcze bardziej spektakularny niż podano.

Cyberpunk 2077 bije rekord gry Wiedźmin 3

Takiej informacji chyba nikt nie spodziewał się w blisko dwa lata po premierze Cyberpunk 2077 , która okazała się spektakularną klęską CD Projekt RED. Niespełna 24 miesiące potrzebowała polska superprodukcja, aby pobić rekordw liczbie jednocześnie grających osób na platformie Steam. Według danych przytoczonych przez serwis SteamDB, rzecz dokonała 25 września, kiedy to w Cyberpunk 2077 grało niemal 137 tysięcy osób.Popularność Cyberpunk 2077 rośnie na nowo w 2022 roku, a wszystko to za sprawą nie tyle aktualizacji , które powoli, ale konsekwentnie naprawiają najbardziej irytujące cechy gry, co serialu Cyberpunk: Edgerunners . Anime Cyberpunk: Edgerunners pojawiło się na platformie Netflix 13 września 2022 roku i przełożyło się na spory wzrost zainteresowania produkcją polskiego studia CD Projekt RED. Niedługo po jego premierze w Cyberpunk 2077 grało ponad 36 tysięcy osób , co było wynikiem najlepszym od lutego 2022 roku. Teraz wynik ten poprawił się blisko czterokrotnie.Powyższy zrzut ekranu ze SteamDB pokazuje, że w Cyberpunk 2077 w niedzielne popołudnie grały 136 724 osób. Co ciekawe, w Wiedźmina 3 na Steam w tym samym momencie nie grało nigdy więcej niż nieco ponad 103 tysiące graczy. Warto pamiętać o tym, że cała masa graczy posiada Cyberpunk 2077 w swojej bibliotece na platformie GOG , a dość spore grono ogrywa ten tytuł na konsolach obecnej i poprzedniej generacji. Niestety, nie dysponujemy danymi dotyczącymi tych urządzeń.Zdaniem wielu komentatorów popularność Cyberpunk 2077 może osiągnąć szczyt tuż po wydaniu aktualizacji o numerze 1.7. W przeciwieństwie do licznych poprzedzających ją łatek skupi się ona na najważniejszych mechanikach gry. Poprawiona ma zostać między innymi sztuczna inteligencja ludności zamieszkującej Night City, ale też sposób działania policji - na tę chwilę wciąż absurdalnie nierealistyczny.Kibicujemy, choć gra tak jak dziś powinna wyglądać już na swoją premierę. Fani nie płacili przecież za dostęp do dzieła w fazie wczesnego dostępu, prawda?Źródło: steamdb