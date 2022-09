ARK: Survival Evolved i Gloomhaven za darmo w Epic Games Store

Platforma Epic Games Store znów rozdaje naprawdę ciekawe tytuły. Jeden z nich jest dużym wysokopółkowym hitem, a drugi mniejszą, ale wciąż przyjemną grą RPG z turowym systemem walki. Co ciekawe to adaptacja planszówki. Jednak główne danie jest powtórką, więc możliwe, że będąc od dawna fanami rozdawnictwa Epic Games Store, macie już ARK: Survival Evolved w swojej bibliotece.



ARK: Survival Evolved, czyli sanboxowy symulator przetrwania online z dinozaurami

Jak możecie przeczytać na karcie produktu w Epic Games Store - "Zdany na własne siły u brzegu tajemniczej wyspy, musisz nauczyć się, jak przetrwać. Wykorzystaj swoją przebiegłość, aby zabić lub oswoić pradawne stworzenia żyjące na wyspie oraz spotkaj się z innymi graczami, aby przetrwać, dominować… i uciec!"

Popularny survival online, do którego możecie też dobrać za darmo kilka DLC. Chodzi o takie dodatki jak ARK Modkit, Fjordur - ARK Expansion Map, Lost Island - ARK Expansion Map, The Center - ARK Expansion Map, Valguero - ARK Expansion Map oraz Crystal Isles - ARK Expansion Map.



Gloomhaven - turowa adaptacja planszowej gry RPG

Według opisu z Epic Games Store (w luźnym tłumaczeniu) - "Gloomhaven to taktyczna gra RPG i cyfrowa adaptacja strategicznej gry planszowej autorstwa Isaaca Childresa. Osadzona w unikalnym średniowiecznym uniwersum dark fantasy, Gloomhaven nagradza strategiczne planowanie i rozwiązywanie problemów. Zmierz się z tym mrocznym światem w pojedynkę lub w kooperacji online dla maksymalnie 4 graczy!"

Odbierz bezpłatnie dwie gry i DLC na Epic Games Store w oczekiwaniu na kolejne darmówki

"Przemierzaj świat w grupie od 2 do 4 najemników. Każda z 17 unikalnych postaci posiada własne umiejętności i ponad 1000 różnych zdolności do opanowania! Przygotuj swoją talię kart umiejętności przed wyruszeniem na eksplorację mrocznych jaskiń i strasznego lasu Gloomhaven wypełnioną zadaniami i różnymi wydarzeniami. Po wejściu do lochu, zaangażuj się w taktyczną walkę w systemie turowym, wybierając dwie karty dla każdego najemnika na każdą turę. Możesz użyć tylko górnej połowy jednej i dolnej połowy drugiej, więc planuj odpowiednio!"Omawiane produkcje możecie dopisać do swojego konta Epic Games Store całkowicie za darmo. Wystarczy, że wejdziecie na ich karty produktów (pod tymi linkami dlaoraz) i po zalogowaniu się klikniecie na przycisk z podpisem "Pobierz". Po kilku kolejnych ekranach, zyskacie całą opisywaną zawartość na stałe i to bez wydawania ani złotówki. Dla każdego tytułu trzeba przeprowadzić wszystko oddzielnie. Alternatywnie można poszukać gier w dziale sklepu launchera