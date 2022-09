Diablo 4 już niedługo rusza z beta testami. Kto podczas nich zagra?

Wielkimi krokami zbliżają się beta-testy Diablo 4

Blizzard Entertainment zapowiedział właśnie zamknięte beta testy gry Diablo 4. Zagrają podczas nich wybrane osoby, które osiągnęły dosyć sporo w poprzednich odsłonach z cyklu. Osoby kwalifikujące się otrzymają specjalne zaproszenie oraz dostęp do rozgrywki postfabularnej – wszystko po to, by nie spoilerować ważnych fragmentów opowieści. Przy okazji ogłoszono również moment startu otwartej bety skierowanej do wszystkich zainteresowanych użytkowników. Okej, czego dokładnie się dowiedzieliśmy?Diablo 4 to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat. Deweloperzy regularnie publikują specjalne wpisy mające na celu przybliżenie konsumentom tego, czego mogą się po produkcji spodziewać. Od pewnego czasu wiemy z kolei, że– konkretny termin nie jest jednak jeszcze znany. Co jednak istotne, nie każdy będzie musiał czekać aż do momentu premiery.Nie tak dawno informowaliśmy Was o testach gry , w których udział mogły wziąć osoby będące członkami rodziny pracowników studia Blizzard Entertainment. Jak się okazuje, firma jest gotowa wpuścić na serwery nieco więcej osób. Ogłoszono bowiem zamkniętą betę rozgrywki postfabularnej – będzie to pierwsza z kilku możliwości, aby przed debiutem doświadczyć to, co Diablo 4 ma do zaoferowania. O co dokładnie chodzi?Wybrane osoby otrzymają– więc z rozwiniętymi postaciami oraz bez możliwości wykonywania głównych zadań. Mowa tu więc o dostępie do produkcji w jej ograniczonym formacie. Do bety zostanie zaproszona ograniczona liczba osób, które ostatnio spędziły. Chętne osoby mogą zgłosić swoją chęć udziału poprzez włączenie opcji „Wiadomości i oferty specjalne od Battle.net” dostępnej w sekcji Ustawienia konta – Prywatność – Preferencje komunikacyjne.