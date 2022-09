Sony strzela sobie w stopę. Gry z PSVR nie zadziałają na PSVR 2

PlayStation VR 2 z niekoniecznie oczekiwanymi ograniczeniami

PlayStation VR 2 niestety nie zaoferuje możliwości skorzystania z wstecznej kompatybilności jeśli chodzi o gry przeznaczone na pierwszą generację wirtualnej rzeczywistości. Informacja ta została przekazana przez Sony – nie ma więc mowy o nieoficjalnych doniesieniach czy żarcie ze strony leakerów. Społeczność zdążyła już wyrazić swoje niezadowolenie odnośnie do decyzji koncernu i zapowiedziała zakup sprzętu konkurencji. Okej, ale od początku.Od pewnego czasu wiadomo, że już wkrótce doczekamy się debiutu drugiej generacji zestawu VR od Sony . Ma on być wyposażony w szereg usprawnień względem swojego poprzednika i ogólnie zagwarantuje o wiele lepsze doznania – szczególnie dla osób posiadających PlayStation 5, bo to głównie dla tej konsoli powstaje tytułowe urządzenie. Wygląda jednak na to, że konsumenci mogą nie być do końca zadowoleni.Gościem najnowszego odcinku podcastu Sony był Hideaki Nishino, starszy wiceprezes ds. doświadczeń związanych z platformą. Przekazał on szereg informacji na temat PlayStation VR 2 – sprzętu, który według niego ma zapewnić graczom „prawdziwie next-genowe” wrażenia w zakresie rozszerzonej rzeczywistości. Wszystko to dzięki obsłudze przeróżnych technologii oraz zmian w stosunku do pierwszej generacji. Na co więc mogą liczyć potencjalni konsumenci?Cóż, mowa tu chociażby oznanej z kontrolera DualSense. To jednak nie wszystko – użytkownicy doczekają się także usprawnionego sterowania czy implementacji technologii śledzenia wzroku. Wszystkie te zmiany mają wymusić na deweloperach zmianę podejścia jeśli chodzi o tworzenie gier na powstającą platformę.W związku z tym…. Nie da się ukryć, że mówimy o dosyć zaskakującej informacji, dlaczego? Powodów jest kilka, lecz należy tu nadmienić chociażby. Ponadto pierwsza generacja zestawu VR może być wykorzystywana przez posiadaczy nowej konsoli. Dlatego też zaskoczenie społeczności jest jak najbardziej słuszne.Gracze obawiają się nie tylko utraty ukochanych produkcji, ale też braku dostatecznie pokaźnej biblioteki w momencie premiery PSVR 2. Sony obiecuje, że na startna czele. Okej, dostępność jakościowych tytułów to ważny element, ale co z tego skoro sporo osób po prostu straci opcję zabawy w starsze pozycje. Oczywiście – mogą oni po prostu korzystać z PS4 i PSVR, ale doskonale wiemy, że nie do końca o to chodzi.Cóż – to dosyć dziwna decyzja Sony, która nie znajduje swojego logicznego wytłumaczenia, chociażby w aspekcie prokonsumenckim.Pozostaje czekać na kolejne doniesienia w sprawie, a konkretniej – do momentu premiery drugiej generacji zestawu VR. Ta ma odbyć się już na początku 2023 roku.Źródło: Sony