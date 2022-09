Fortnite - sprawdź nowości w Rozdziale 3 Sezonu 4: Idylla

Fortnite, Rozdział 3 Sezon 4: Idylla. Co nowego?

Wczoraj zadebiutował nowy sezon Fortnite, Rozdział 3 Sezon 4: Idylla. Twórcy gry podkreślają, że fani tytułu znajdą w nim nowe bronie, przedmioty i punkty POI. Pojawiła się też tajemnicza substancja, która szybko rozprzestrzenia się po całej wyspie. Na graczy czeka Chrom, Chrom i jeszcze więcej Chromu.Gracze mogą teraz łamać prawa fizyki i korzystać z Chromu na kilka sposobów. Wystarczy rzucić Fontannę Chromu na ściany wrogich budowli, aby móc przez nie przeniknąć. Można też rzucić Fontannę Chromu na siebie, aby przez ograniczony czas stać się czystym Chromem i być odpornym na obrażenia od ognia... oraz przemienić się w Gluta podczas sprintu. W formie Gluta gracze będą się szybciej poruszać, będą niewrażliwi na obrażenia od upadku i zyskają zdolność zrywu w powietrzu.Chrom nie tylko przejmuje lokacje, ale też doprowadził do stworzenia zupełnie nowej: Sanktuarium Herold. W obawie przed Chromem niektóre lokacje na wyspie – przede wszystkim Kanion Kamienic. Teraz to rozwijające się miejsce na mapie, pod nazwą Chmurne Kamienice, atakuje z powietrza. Żeby się tam dostać należy użyć D-wyrzutni.Na wysie gracze mogą natknąć się na Klucze - można ich użyć do otwarcia Skarbców pełnych łupów. Do otwarcia Niezabezpieczonych Skarbców wymagany jest jeden Klucz, natomiast Zabezpieczone Skarbce wymagają dwóch (ale w nagrodę dostaniecie więcej przedmiotów). Gdzie znaleźć te zamknięte łupy? Po zebraniu jednego lub więcej Kluczy, na mapie zobaczycie symbole dziurki od klucza, które ułatwią wam poszukiwania.Więcej nowości znajdziecie na blogu Fortnite