Wyciekł gameplay z GTA 6. Dziesiątki filmów i screenów w sieci

Ależ tego jest.

gta 6 has even crazier NPC conversations pic.twitter.com/VxsCzMEEIk — (@Who2Pitts) September 18, 2022

Wyciek materiałów z GTA 6

Im bliżej premiery- nie pytajcie, kiedy nastąpi, bo tego nie wie nikt - tym więcej interesujących przecieków w sieci. Takiego jak ten jeszcze nie było. Jeden z użytkowników, który przy okazji twierdzi, że jest odpowiedzialnym za ostatni atak hakerski na firmę Uber , opublikował w sieci 90 zrzutów ekranu i filmów z rzekomo wczesnej wersji GTA 6. Trzeba powiedzieć, że są to materiały wysoce wiarygodne.W jednym z nagrań postać gracza o imieniu Lucia okrada restaurację ze wspólnikiem Jasonem, biorąc przy tym zakładników. Zegar odlicza czas do interwencji policji, w sposób przypominający nieco ten z Red Dead Redemption 2. Widać pewne niedoskonałości, jak przenikanie się obiektów, niepełne teksty dialogowe i niektóre assety żywcem z GTA 5. Materiał ma pochodzić z wczesnego buildu gry.Inny fragment rozgrywki z GTA 6 (ten sam, co w tweecie powyżej) zawiera rozmowę pomiędzy postacią sterowaną przez gracza, a NPC-ami. Ma on dowodzić tego, że konwersacje w Grand Theft Auto 6 z losowo napotykanymi osobami będą jeszcze ciekawsze niż wcześniej.Filmów jest więcej i powiem Wam jedno: spieszcie się je oglądać i archiwizować, zanim znikną. Jeśli wyciek jest prawdziwy, Rockstar z pewnością szybko na niego zareaguje.Wszystkie nagrania zdają się być zgodne ze szczegółami z wcześniejszych przecieków dotyczących Grand Theft Auto 6. Mówiono w nich między innymi o tym, że w grze będzie wiele grywalnych postaci, w tym jedna kobieta , a tytuł zostanie osadzony w Vice City (miasto fikcyjne stylizowane na Miami) i jego okolicach.Grand Theft Auto 6 jest podobno opracowywane jeszcze od 2014 roku. Rockstar ma wstrzymywać się z jego wydaniem ze względu na doskonałą sprzedaż GTA V oraz popularność GTA Online. Wiele wskazuje na to, że data premiery GTA 6 to 2025 rok lub jeszcze później.Źródło: YouTube, Twitter, Resetera