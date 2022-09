No w końcu! Poznaliśmy datę premiery Uncharted na PC

Trochę się naczekaliśmy.



Sony poinformowało właśnie o szczegółach pecetowej wersji UNCHARTED: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei. Doczekaliśmy się informacji na temat wymagań sprzętowych czy usprawnień przygotowanych specjalnie z myślą o tym wydaniu. Co jednak najważniejsze - przed społecznością odkryta została najważniejsza z kart, czyli... data premiery gry. Czego więc możemy się dokładnie spodziewać?



UNCHARTED: Kolekcja Dziedzictwo Zlodziei niedługo na PC

Nie da się ukryć, że Uncharted to jedna z najbardziej znanych serii gier wideo. Do tej pory była ona ekskluzywna dla konsol sygnowanych logo PlayStation, co praktycznie uniemożliwiało graczom z "innych obozów" poznanie historii Drake'a . Sony jednak od dłuższego czasu inwestuje w pecetowy rynek i tak naprawdę tylko kwestią czasu było przeniesienie tytułowego cyklu na tę platformę. Dowiedzieliśmy się o tym pewien czasu.



Szczegóły pozostawały jednak tajemnicą aż do teraz - rzecz jasna jeśli pominiemy wszystkie plotki, które okazały się zgodne z rzeczywistością. Japoński koncern opublikował przede wszystkim zwiastun UNCHARTED: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei, z którego dowiedzieć się możemy o funkcjach przygotowanych dla wersji PC. Gracze przetestują je już 19 października 2022 roku - wtedy bowiem (na Steam oraz Epic Games Store) odbędzie się debiut kolekcji. Zestaw został wyceniony na 219 złotych.