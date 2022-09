Odliczanie do PGA 2022. To będzie prawdziwe święto dla graczy!

Poznań Game Arena coraz bliżej.



Niecały miesiąc dzieli nas od wielkiego powrotu Poznań Game Arena. Październikowa impreza jak zawsze przykuwa uwagę wszystkich miłośników gier i nowych technologii. Czego możemy spodziewać się w tym roku? Atrakcji nie zabraknie.



W tym roku Poznań Game Arena może pochwalić się zaangażowaniem aż trzech sponsorów – Rockstar Energy Drink (Sponsor Główny), INEA (Oficjalny Dostawca Internetu) oraz Game Expert (Partner Wydarzenia). Każdy z nich przygotuję własną strefę, wypełnioną po brzegi atrakcjami dla każdego fana gamingu.



Rockstar zapowiada zbudowanej ogromnej, energetyzującej strefy gier połączonej z lifestyle. INEA z kolei skupia swoje tegoroczne działania wokół akcji INEA SIMRACING, czyli cyklu zawodów dla miłośników wirtualnych wyścigów, który został podzielony na trzy części - INEA FUN RACE, INEA PRO RACE ORAZ INEA STAR RACE. Finały INEA FUN RACE będą miały miejsce właśnie na targach. Z kolei w strefie INEA spotkacie uczestników INEA STAR RACE, czyli Anastazja “Stazji” Białek, Paulina “Shini” Gorczyńska, Wojciech “Łozo” Łozowski oraz Nikodem “Gluhammera” Królewski.



Atrakcje związane z simracingiem przygotuje również Game Expert. Oprócz tego w ich strefie znajdziecie również symulator lotnictwa, liczne konsole i komputery do gier, na których zagracie w te najpopularniejsze i mniej znane tytuły, a także miejsce spotkań z cosplayerami.



Na początku września potwierdzono obecność Xboxa, który po trzech latach zagości na MTP ze swoją strefą. Szczegóły związane z planowanymi atrakcjami są póki co owiane tajemnicą. Mając jednak w pamięci poprzednie edycje z udziałem znanego producenta konsol można być pewnym, że na uczestników PGA będzie czekało wiele dobrej zabawy.



W gronie wystawców znajdziemy też Nintendo. Warto też wspomnieć, że Genesis – marka dostarczająca asortyment dla graczy na każdym poziomie – została Partnerem technologicznym Poznań Game Arena 2022.



PGA 2019



Strefa gier indie

Nieodłącznym elementem poznańskich targów jest strefa twórców niezależnych. Jest to wyjątkowe miejsce dla wszystkich chcących sprawdzić kilkadziesiąt najróżniejszych projektów. To także doskonała okazja do rozmowy z twórcami gier niezależnych, którzy chętnie opowiadają o swoich projektach, dzielą się doświadczeniami oraz czekają na wasz bezcenny feedback.



Partnerem tegorocznej strefy jest firma Metapro - ekosystem aplikacji web3 dedykowanych deweloperom gier oraz metaverse, twórcom 3d oraz graczom. Swoją obecność w strefie potwierdziły już takie studia jak Pixel Perfect Dude, Art. Games Studio, Spacewalkers, Star Drifters, czy Whitemoon Games.



Imprezy towarzyszące PGA

To nie koniec atrakcji dla miłośników gier. W targowy weekend oprócz samego PGA zaplanowano też ciekawe wydarzenia towarzyszące. Pierwsze z nich to Epic Game Music, czyli unikatowy performance oraz symfoniczno-rockowe show, podczas którego zostaną wykonane utwory z popularnych gamingowych produkcji. Na scenie wystąpi orkiestra symfoniczna CoOperate Orchestra pod dyrekcją niezastąpionego Adama Domurata oraz Chór Akademicki UAM przygotowany przez Beatę Bielską.



Po zakończeniu pierwszego dnia targów, w Sali Ziemi odbędą się aż dwa takie koncerty - o 18:00 i 20:30. Wydarzenie jest biletowane osobno.



