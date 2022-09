Mroźne i kosmiczne przygody w Spirit of the North i The Captain za darmo na Epicu

Po dwóch tygodniach z pojedynczymi grami i dodatkami do pozycji free-2-play, Epic Games Store znów zaczyna rozdawać dosłownie dwie normalnie płatne produkcje. Tym razem chodzi o przygody rozgrywające się w zupełnie innego typu świecie. Jeden przepełniony jest islandzkimi klimatami i magią, a drugi ogromem przestrzeni kosmicznej w świecie sci-fi.



Wciel się w lista w magicznym świecie inspirowanym islandzkimi mitami w Spirit of the North

To trzecioosobowa gra przygodowa inspirowana tajemniczymi i zapierającymi dech w piersiach krajobrazami Islandii, jest też przepełniona tamtejszym folklorem. Wcielamy się w niej lisa, którego historia splata się ze strażnikiem północnych świateł pojawiającym się pod postacią ducha innego lisa.





Mimo że mowa o produkcji przygodowej, to nie mamy w niej dialogów czy narracji słownej. W końcu sterujemy zwierzęciem, ale nie pokuszono się o dodatkowe zabiegi jak np. w Stray. Przemierzając mroźne rejony odkryjemy coraz więcej tajemnic o swoim lisim towarzyszu-duchu i ziemi pozostawionej w ruinie po zaginionej starożytnej cywilizacji. Mimo to gra nie stroni od różnego typu zagadek.



Przemierzaj całą galaktykę i wpłyń na jej losy w pixelartowym The Captain

"Wcielasz się w postać kapitana Thomasa Welmu, oficera naukowego kosmicznej floty Spacefleet, który zagubił się po drugiej stronie galaktyki. Ku Ziemi zmierzają mroczne, niszczycielskie siły. Masz ze sobą jedyną rzecz, jaka może je powstrzymać. Mknij przez galaktykę do domu. Zgromadź w podróży nowych przyjaciół. Narób sobie wrogów. Nie możesz ocalić wszystkich. Kogo zostawisz na pastwę losu? Które cywilizacje ocalisz, a które zniszczysz? Wybory należą do Ciebie."





"Podróżuj przez galaktykę, eksploruj nowe światy, walcz w epickich kosmicznych starciach albo całkowicie ich unikaj." W produkcji znajdziemy głównie elementy przygodowe point’n’click, dużo wyborów, choć także w mniejszym stopniu elementy strategiczne i ekonomiczne. Oprawa graficzna to pixelart podobny klimatem do dwuwymiarowych produkcji z ubiegłego wieku.



Tak jak w każdy czwartek, odbieraj za darmo kolejne gry w promocji na Epic Games Store

Metoda bezpłatnego odebrania gier z Epic Games Store jest w zasadzie od zawsze taka sama. Należy wejść na kartę produktu (pod tymi linkami dla Spirit of the North oraz The Captain) i po zalogowaniu się na swoje konto użytkownika, aktywować przycisk z podpisem "Pobierz". Po kilku dodatkowych ruchach, gra zostanie na stałe przypisana do naszego profilu zupełnie za darmo. Oczywiście dla każdej pozycji należy to zrobić osobno. Alternatywnie możecie poszukać omawianych produkcji w dziale sklepu launchera Epic Games (pobierz z naszej bazy).



Epic Games Store już za chwile zaoferuje dwie nowe gry zupełnie za darmo / Foto: Epic Games Store (własne)



Jeśli mowa o tych dwóch tytułach, to i tak będzie trzeba poczekać do godziny 17:00. Do tego czasu możecie wciąż odebrać za darmo Hundred Days - symulator winiarstwa i Realm Royale Reforged - premierowy zestaw na Epic Games Store. Wtedy też będzie w końcu wiadomo, co Epic Games Store zapowie na kolejny tydzień (artykuł będzie uaktualniony wkrótce po ujawnieniu nowych darmowych tytułów) zaraz po ofercie z bezpłatnymi Hundred Days - symulator winiarstwa i Realm Royale Reforged - premierowy zestaw, które macie możliwość bezpłatnie przypisać do konta od czwartku 15 sierpnia od godziny 17:00 do kolejnego czwartku 22 sierpnia do godziny 17:00.



Kolejne prezenty na PC od Epic Games Store.