Polska gra o bobrach to nowy bestseller na Steam

Duża aktualizacja Timberborn i świetne wyniki sprzedaży

Bardzo lubię informować czytelników serwisu Instalki.pl o technologicznych sukcesach Polaków. Podczas gdy niektórym wydaje się, że triumfy na międzynarodowej arenie gamedevu święcą wyłącznie giganci tacy jak, niemałe osiągnięcia przypisać można również znacznie mniejszym twórcom. Studiopoinformowało właśnie o wynikach sprzedaży swojej gry Timberborn . Te są rewelacyjne, pomimo że gra nie wyszła jeszcze z fazy wczesnego dostępu.Jak piszą sami twórcy, Timberborn to "lumberpunkowa" produkcja rozgrywająca się w czasach, w których ludzie wyginęli przez wyniszczające susze, a swoją cywilizację rozwijają bobry, przyzwyczajone do egzystowania w surowych warunkach. Zabawa polega na kierowaniu poczynaniami bobrzej populacji - budowaniu miast, kontroli rzek i opracowywaniu unikalnej technologii.W sieci pojawiła się właśnie najnowsza duża aktualizacja do tej produkcji, wprowadzająca m.in. opcję modyfikowania terenu, system pionowej architektury oraz wspomagające pracę bobrów golemy.Gra Timberborn wciąż znajduje się we wczesnym dostępie (ang. early access) na Steam , ale nie przeszkadza jej to bić rekordów popularności. W mniej więcej rok od udostępnienia tytuł ten kupiło ponad 750 tysięcy osób. To wynik godny pochwały.i życzymy nie tylko dalszych sukcesów, ale też jak najszybszego wydania dopracowanej pełnej wersji gry. Na Steam stanowczo zbyt dużo tytułów przebywa przez lata we wczesnym dostępie, a później słuch po nich ginie.Źródło: Mechanistry, Eurogamer