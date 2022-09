The Sims 4 za darmo. Gra przechodzi na model free-to-play

W "czwórkę" niedługo będzie mógł zagrać każdy.

The Sims 4 przejdzie na free-to-play już w październiku

More players! More stories! More ways to chaos!

The Sims 4 will be FREE to download across PC/Mac & Consoles on October 18!



More updates to follow during a special Behind The Sims Summit stream: https://t.co/89B3MDdeek pic.twitter.com/W4Gjg3xl75 — The Sims (@TheSims) September 14, 2022

The Sims 4 już za miesiąc stanie się zupełnie darmową grą - takie ogłoszenie zostało właśnie zamieszczone przez wydawcę, firmę Electronic Arts. Każdy zainteresowany użytkownik będzie mógł więc bezpłatnie pobrać podstawową wersję produkcji. Nie trzeba chyba wspominać, iż wszystkie dodatki, pakiety i akcesoria nadal pozostaną w modelu buy-to-play. To naprawdę dobry krok ze strony biznesowej dla EA. Dlaczego?The Sims 4 zadebiutowało na rynku, czyli ponad 8 lat temu. Od tamtej pory gra otrzymała kilkadziesiąt dodatków, kolekcji czy pakietów rozrywki - boję się nawet liczyć ile trzeba zapłacić, by cieszyć się pełną zawartością "czwórki". To jednak nic dziwnego, z podobnym podejściem mieliśmy do czynienia również w przypadku poprzednich odsłon. Chociaż wydaje mi się, że rozszerzenia wypadały wtedy nieco lepiej - teraz spotykają się one głównie z krytyką społeczności.Społeczności, która domaga się kolejnej części cyklu albo naprawy błędów. Electronic Arts wyciska jednak ostatnie soki z leciwej już "czwórki" i jak się okazuje - zamierza robić to jeszcze przez jakiś czas. Zgodnie z dzisiejszym ogłoszeniem,. Wtedy też wszyscy nowy gracze będą mogli pobrać grę podstawową zupełnie za darmo na wszystkich platformach.To z pewnością bardzo dobra wiadomość dla tych osób, które nie miały jeszcze możliwości spróbowania swoich sił w najnowszej odsłonie serii. Warto jednak mieć na uwadze, że to nie pierwszy raz, kiedy EA decyduje się na udostępnienie "czwórki" bezpłatnie - pewien czas temu miała miejsce akcja rozdawnicza , w ramach której (przez określony czas) można było grę przypisać do swojego konta Origin.