EA zapowiada nowy anti-cheat na PC

Wraz z premierą FIFA 23.

Electronic Arts z nowym anti-cheatem na PC





Firma Electronic Arts oficjalnie zapowiedziała wprowadzenie nowego systemu anti-cheat na komputery osobiste. Nowa technologia zostanie zaimplementowana bezpośrednio w kernel gry -. Opisywany pomysł EA ma na celu ochronę gier przed manipulacjami i popularnymi cheatami.EA twierdzi, iż nie będzie dodawało anti-cheata do każdej gry, a wybrane produkcje będą traktowane w pełni indywidualnie.Starszy dyrektor do spraw bezpieczeństwa gier i anty-cheat w EA wyjaśnia, iż hakerzy coraz częściej wykorzystują kernel gier do oszukiwania. Electronic Arts chce wyjść tej sytuacji naprzeciw tworząc rozwiązanie, które finalnie zabezpieczy graczy. Nowy system anti-cheat został skrytykowany przez obrońców prywatności i bezpieczeństwa. Dlaczego?