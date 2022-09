Rewolucja jeśli chodzi o reklamy w grach?

Roblox przygotowuje się do wejścia w metaverse

Jest to innowacyjne doświadczenie reklamowe 3D, które będzie wyraźnie oznaczone jako takie i będzie natywne dla platformy. Marki i deweloperzy będą mogli budować niespotykane dotąd doświadczenia reklamowe na Roblox, w tym portale, które mogą płynnie przenosić użytkowników tam i z powrotem pomiędzy doświadczeniami. Stworzy to nowe możliwości dla deweloperów do generowania przychodów i pozwoli markom dotrzeć do swoich społeczności bardziej efektywnie.

Roblox ogłosił właśnie plany na przyszłość - zarówno jeśli chodzi o platformę, jak i możliwości oferowane graczom czy deweloperom. Jednym z ciekawszych celów jest implementacja tzw. immersyjnych reklam występujących chociażby w formie portali. Użytkownicy mogliby za ich pomocą przetestować inne doświadczenia bez konieczności opuszczania tego, w którym pojawiła się reklama. Brzmi świetnie, ale jak to będzie w praktyce? Roblox to bez wątpienia rewolucyjny produkt jeśli chodzi o branżę gamingową. Mówimy bowiem o platformie umożliwiającej graczom puszczenie wodzy wyobraźni i tworzenie własnych gier (nazywanych tam "doświadczeniami"). Co więcej, osoby za produkcję odpowiedzialne pozwalają na czerpanie korzyści finansowych z własnoręcznie wykreowanych tytułów (ten system w praktyce jest rzecz jasna nieco bardziej skomplikowany). Dlatego nie dziwi też próba zwiększenia przychodów - zwłaszcza że firma potrzebuje większej ilości środków od momentu wejścia na giełdę w 2021 roku.Sposobem na zwiększenie przychodów są oczywiście reklamy, a konkretniej - ich kolejny rodzaj. Roblox powoli przygotowuje się do wejścia na rynek metaverse i, które mają zadebiutować na platformie w przyszłym roku. Koncept prezentuje się dosyć intrygująco i jak możemy wyczytać w oficjalnym ogłoszeniu: