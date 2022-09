Darmowy miesiąc abonamentu gier Ubisoft+ na PC i w chmurze

Od wczoraj na polskim facebookowym profilu Ubisoftu możecie znaleźć informacje o bardzo ciekawej promocji. Abonament gier od tej francuskiej firmy jest dostępny w pełni za darmo dla posiadaczy PC i w wybranych chmurach. Dzięki temu możecie bez wydawania ani złotówki zapoznać się z ogromną biblioteką produkcji wydawanych przez Ubisoft.



Przetestuj Ubisoft+ za darmo na PC Ubisoft Connect i w chmurach Google Stadia, GeForce Now

W ramach promocji bezpłatny jest zarówno wariant PC Access jak i Multi Access. W pierwszym przypadku możecie bez limitu grać w ponad 100 pozycji na PC (poprzez launcher Ubisoft Connect znany kiedyś pod nazwą Uplay), także z edycjami premium czy DLC i Season Passami. Co ważne mowa też o nowościach od razu podczas ich premiery. Wersja Multi Access zawiera też wybrane tytuły na cloud gamingowych usługach Google Stadia i Amazon Luna (druga z nich nie jest dostępna w Polsce). Dodatkowo także mogą być uruchamiane gry kompatybilne z GeForce Now (zarówno w wariancie PC Access jak i Multi Access).

Wielkie serie Francuzów do ogrania wygodnie w jednym miejscu

Wystarczy tylko włączyć abonament Ubisoft+ PC Access lub Ubisoft+ Multi Access. Pierwszy miesiąc od 10 września do 10 października jest gratis. Jeśli dezaktywujecie usługę przed końcem promocyjnego okresu, to nie wydacie ani grosza. Regularna pełna cena wynosi 59,90 złotych miesięcznie za PC Access i 69,90 złotych w wersji Multi Access. Oczywiście aby skorzystać z promocji lub po prostu płatnego okresu abonamentu Ubisoft+, należy mieć założone konto we wspominanym launcherze Ubisoft Connect. Z akcji mogą skorzystać osoby nigdy niesubskrybujące usługi, ale też powracający użytkownicy (jedynie nie aktualni abonenci, nie można mieć aktywnego planu). Oferta dostępna jestJakie konkretnie pozycje otrzymujemy w ramach Ubisoft+? Chociażby serie Assassin’s Creed (w tym najnowsze odsłony Origins, Odyssey, Valhalla), Far Cry (między innymi Far Cry 6, Far Cry New Dawn, Far Cry 3 Blood Dragon), Watch_Dogs (chociażby Ledion), różne części Tom Clancy's Ghost Recon, Rainbox Six, The Division, The Crew 2, Trials, Valiant Hearts, Monopoly, Child of Light, Immortal Fenyx Rising i tak dalej. Biblioteka jest szeroka i każdy powinien znaleźć coś dla siebie.