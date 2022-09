Najbliższe lata to raj dla fanów Assassin's Creed. Liczba zapowiedzi wręcz przytłacza

Trudno się w tym połapać.



Ubisoft Connect dobiegło końca i trzeba przyznać, że francuski wydawca naprawdę poszalał - zwłaszcza jeśli chodzi o zapowiedzi nowych projektów należących do uniwersum Assassin's Creed. Kilka nowych gier, hub dla tych produkcji, serial - fani marki w najbliższych latach raczej nie będą narzekać na posuchę jeśli chodzi o nagromadzenie materiału. Weźmy więc głęboki oddech i przebrnijmy przez wczorajszą prezentację.



Ubisoft zaprezentował przyszłość marki Assassin's Creed

Przez ostatnie miesiące internet obiegło mnóstwo plotek na temat przyszłości serii Assassin's Creed. Najgłośniej mówiło się chyba o Mirage - odsłonie mającej stanowić powrót do korzeni i zrywającej z krytykowanymi elementami RPG wpychanymi do nowych produkcji.



Źródło: Ubisoft



Assassin's Creed: Mirage

Właśnie doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi gry i przy okazji zaprezentowany został jej zwiastun CGI. Niestety nie ukazuje on tego, jak prezentować się będzie rozgrywka, co niekoniecznie spodobało się konsumentom. Czego jednak możemy spodziewać się po tym projekcie?



Zadebiutuje on na rynku w 2023 roku, lecz konkretna data nie jest jeszcze znana. Ponadto gra będzie dostępna na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 oraz PlayStation 5 (update na nowsze konsole zostanie udostępniony za darmo). Akcja produkcji rozgrywać się będzie m.in. w Badgadzie w 861 roku, gdzie pokierujemy młodym Basimem, postacią znaną z Assassin's Creed: Valhalla. Najważniejsze zmiany dotyczą natomiast podejścia do samej rozgrywki.



Ubisoft Connect dobiegło końca i trzeba przyznać, że francuski wydawca naprawdę poszalał - zwłaszcza jeśli chodzi o zapowiedzi nowych projektów należących do uniwersum Assassin's Creed. Kilka nowych gier, hub dla tych produkcji, serial - fani marki w najbliższych latach raczej nie będą narzekać na posuchę jeśli chodzi o nagromadzenie materiału. Weźmy więc głęboki oddech i przebrnijmy przez wczorajszą prezentację.Przez ostatnie miesiące internet obiegło mnóstwo plotek na temat przyszłości serii Assassin's Creed. Najgłośniej mówiło się chyba o Mirage - odsłonie mającej stanowić powrót do korzeni i zrywającej z krytykowanymi elementami RPG wpychanymi do nowych produkcji.Właśnie doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi gry i przy okazji zaprezentowany został jej zwiastun CGI. Niestety nie ukazuje on tego, jak prezentować się będzie rozgrywka, co niekoniecznie spodobało się konsumentom. Czego jednak możemy spodziewać się po tym projekcie?Zadebiutuje on na rynku w, lecz konkretna data nie jest jeszcze znana. Ponadto gra będzie dostępna na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 oraz PlayStation 5 (update na nowsze konsole zostanie udostępniony za darmo)., gdzie pokierujemy młodym Basimem, postacią znaną z Assassin's Creed: Valhalla. Najważniejsze zmiany dotyczą natomiast podejścia do samej rozgrywki.



Ma ona przypominać pierwsze odsłony serii - chociażby poprzez liniowość fabuły i skupienie się na elementach przygodowych. Doczekamy się więc nacisku na skradanie się, parkour czy dokonywanie cichych zabójstw. Spodziewać możemy się powrotu to kultowych mechanik oraz swobodę jeśli chodzi o wybór metod zabijania głównych przeciwników. Nie zabraknie opcji spowalniania czasu czy obecności ekwipunku assasyna. Podstawowa wersja gry została wyceniona na 199,90 złotych. Można też pokusić się o edycję Deluxe wzbogacone o dodatkową cyfrową zawartość (249,90 złotych) oraz edycję kolekcjonerską (621,90 złotych).



Assassin's Creed: Valhalla - The Last Chapter

Skoro już wcześniej wspomniałem o Assassin's Creed: Valhalla, to na chwilę przy tej grze zostańmy. Ubisoft już za kilka miesięcy zakończy jej wsparcie poprzez wydanie ostatniego dodatku o nazwie... The Last Chapter. To niewielkie DLC zostanie udostępnione bezpłatnie i zaoferuje graczom możliwość wykonania nowych zadań, które zamkną niedokończone jeszcze wątki. Podczas jego wykonywania spotkamy kluczowe postaci, także te historyczne.







Assassin's Creed: Red

Gracze od wielu lat prosili Ubisoft o osadzenie akcji jednej z części Assassin's Creed w czasach feudalnej Japonii. No cóż - producent właśnie wysłuchał głosów społeczności i ogłosił grę o kodowym podtytule Red (w przyszłości ulegnie on zmianie). Za produkcję odpowie studio Ubisoft Quebec (wcześniej stworzyło ono Assassin's Creed: Odyssey) i według słów deweloperów - ma ona stanowić "ewolucję koncepcji w zakresie kreowania otwartych światów". Brzmi ciekawie.







Wcielimy się w ninję (czy jak kto woli, shinobi) i tak naprawdę... nie wiadomo nic więcej oprócz tego, że mamy przeżyć "niesamowitą przygodę". Debiut tytułu nastąpi dopiero po Assassin's Creed: Mirage, czyli najwcześniej w 2024 roku. Warto więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.



Assassin's Creed: Hexe

Zaprezentowano też prawdopodobnie najmroczniejszą odsłonę cyklu w historii. Mowa tu o Assassin's Creed: Hexe (nazwa kodowa), której akcja rozgrywać się będzie w Niemczech. Krótki zwiastun raczej nie pozostawia złudzeń, że doczekamy się klimatów pogańskich. Osobiście to właśnie ten tytuł wzbudził moje największe zainteresowanie, także mam nadzieję, że będzie to naprawdę przyzwoity projekt.







Odpowiadać za niego będzie studio Ubisoft Montreal, które wcześniej pracowało nad m.in. pierwszą odsłoną serii, jak i ostatnią w postaci Assassin's Creed: Valhalla. Wszystko wskazuje jednak na to, że na grę jeszcze sobie trochę poczekamy - prawdopodobnie zadebiutuje ona po części Red, czyli jakoś w... 2025 roku.



Assassin's Creed: Jade

Współczesna prezentacja gamingowych nowości nie mogła się rzecz jasna obyć bez zapowiedzi czegoś na urządzenia mobilne. Assassin's Creed: Jade (nazwa kodowa) to według zapwenień Ubisoftu - mobilna gra AAA, która zaoferuje ogromny otwarty świat. Użytkownicy trafią do starożytnych Chin, gdzie odwiedzą m.in. Wielki Mur i szereg chińskich miast.