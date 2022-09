World of Heroes oficjalnie. To Pokemon GO, ale w uniwersum Marvela

Hit czy kit?

World of Heroes to Pokemon GO, ale z superbohaterami

Podczas wydarzenia D23 Expo 2022 ogłoszono nowy projekt firmy Niantic. Jest nim gra mobilna na wzór kultowego Pokemon GO. Mowa o produkcji World of Heroes, która zostanie osadzona w popularnym uniwersum Marvela. Nie zabraknie więc znanych bohaterów w postaci m.in. Spider-Mana czy Kapitana Ameryki. Czego dokładnie mogą spodziewać się użytkownicy?Osobiście dosyć sceptycznie pochodzę do projektów wykorzystujących technologię AR. Głównie dlatego, że zazwyczaj nie wnoszą one nic ciekawego i wręcz kopiują to, co świetnie się sprawdziło w przypadku Pokemon GO . Mowa tu chociażby o niezbyt udanym Harry Potter: Wizards Unite, które rozczarowało fanów marki na wielu płaszczyznach. Deweloperzy z firmy Niantic się jednak nie poddają i właśnie ogłosili kolejny, niezwykle podobny do poprzednich, projekt., bo tak brzmi pełna nazwa gry, zostało zapowiedziane wczoraj i już zdążyło zostać okrzyknięte mianem. Premiera produkcji mobilnej nastąpi globalnie w 2023 roku - wcześniej odbędą się beta testy na wybranych, jeszcze nieogłoszonych, rynkach. Tak naprawdę więcej na temat gry nie wiadomo. No oprócz tego, że zobaczymy znane postaci wymienione w pierwszym akapicie.