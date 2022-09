CD Projekt RED wydał darmową grę mobilną. Płotka główną bohaterką

Arkadówka z Cyberpunka w nowym wcieleniu.

Bieg przez Płotki czyli nowa gra z uniwersum Wiedźmina

Zrzut ekranu z gry Bieg przez Płotki. | Źródło: CD Projekt RED

„Bieg przez Płotki to darmowa gra zręcznościowa z elementami platformowymi od CD PROJEKT RED stworzona we współpracy ze studiem Crunching Koalas. Wyrusz w niekończącą się podróż po Kontynencie razem z Płotką. Odkryj lokacje znane z serii gier Wiedźmin — teraz w nowym wydaniu 2D. Rywalizuj z innymi i dotrzyj na sam szczyt światowego rankingu!”,

Bieg przez Płotki – jak zagrać?

Jeżeli grałeś wnie tylko niedługo po premierze, być może zauważyłeś, ze patch o numerze 1.6 wprowadził do tej produkcji wewnętrzne, grywalne gry arkadowe. Jedną nich jest(Wyścig Płotki). Jak się okazuje,postanowił zamienić tę grę w niezależną grę mobilną, albowiem właśnie wydał ją na urządzeniach z Androidem i iOS, pod nazwąBieg przez Płotki jest tak zwanym auto-runnerem. W tytule tym kierujemy tytułową Płotką, czyli słynnym wierzchowcem Geralta z Rivii. Ta nieustannie biegnie przed siebie, a my musimy pomagać jej w unikaniu przeszkód i potworów, a jednocześnie zbierać bonusy, takie jak magiczne owoce. Im dalej przebiegniemy i im więcej bonusów zdobędziemy, tym więcej punktów gra nam naliczy.Najnowsza gra CD Projektu RED utrzymana jest w pixelartowej stylistyce, tak jak oryginał z Cyberpunka 2077 i pozwala odwiedzić przeróżne regiony ze świata Wiedźmina, w tym Kaer Morhen. Jej rozgrywka jest bardzo prosta i intuicyjna, co czyni ją świetnym zabijaczem czasu.czytamy w opisie gry.Co istotne, Bieg przez Płotki posiada nawet tabelę wyników. Aplikacja pozwala zatem porównać swoje rezultaty do rezultatów innych graczy.Bieg przez Płotki jest grą w stu procentach darmową. Nie zawiera nawet mikropłatności, ani reklam. Gra została udostępniona zarówno na urządzeniach z systemem Android, jak i iOS. Rzecz jasna, pobierzesz ją za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Bieg przez Płotki (Android) – pobierz Bieg przez Płotki (iOS) – pobierz Źródło: Google Play / fot. tyt. CD Projekt RED