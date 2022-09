Zarządzaj winnicą w Hundred Days za darmo z Epic Games i odbierz DLC do battle royale

Tym razem Epic Games Store może nie przygotował wielkich hitów AAA do bezpłatnego odebrania, ale wciąż mowa o ciekawych propozycjach. Hundred Days - symulator winiarstwa wart normalnie 89 złotych oraz specjalny pakiet dodatków do już darmowego Realm Royale Reforged.



Hundred Days - symulator winiarstwa z dodatkiem oraz DLC do darmowego Realm Royale Reforged

W ostatnim czasie na Epic Games Store można było odebrać sporo przygodówek czy platformówek, ale obecnie firma przygotowała coś dla entuzjastów strategii ekonomicznych i symulatorów zarządzania frimą. W Hundred Days - Winemaking Simulator (czyli w polskiej wersji z podtytułem Symulator Winiarstwa, choć o dziwo sama gra w sobie nie ma polskiej wersji językowej) wcielamy się we właściciela winiarni.

Odbierz grę i dodatki całkowicie bezpłatnie na Epic Games Store, a za tydzień dwie pełne produkcje

Za to Realm Royale Reforged wywodzi się z Paladins (darmowy odpowiednik Overwatch), ale charakteryzuje się nieco innym klimatem, a przede wszystkim mechaniką battle royale. Wraz z udostępnieniem tej bezpłatnej gry na Epic Games Store (produkcja została wydana już wcześniej na innych launcherach) otrzymujemy specjalny premierowy zestaw warty 99 złotych. Jak możemy przeczytać - "Realm Royale powraca w Realm Royale Reforged! Wróć do gry, korzystając z tego ograniczonego czasowo zestawu dostępnego tylko w Epic Games! Premierowy zestaw natychmiast odblokowuje skórkę zabójcy „Krawędź śmierci”, skórkę kurczaka „Bokserker” i wierzchowca „Nogarda”!"Omawianą grę i dodatki możecie dopisać do swojego konta Epic Games Store całkowicie za darmo. Wystarczy, że wejdziecie na ich karty produktów (pod tymi linkami dlawraz z dodatkiemoraz) i po zalogowaniu się klikniecie na przycisk z podpisem "Pobierz". Po kilku kolejnych ekranach, zyskacie całą opisywaną zawartość na stałe i to bez wydawania ani grosza. Dla każdego tytułu trzeba przeprowadzić wszystko oddzielnie. Alternatywnie można poszukać gier w dziale sklepu launchera