Wiedźmin 3 na next-geny zadebiutuje już niedługo. CD Projekt RED nie zmienia planów

To dobra wiadomość dla fanów marki.

Next-genowa aktualizacja do Wiedźmina 3 zbliża się wielkimi krokami

CD Projekt RED pracuje nad kilkoma projektami AAA / Foto. CD Projekt RED

Wiedźmin 3 już wkrótce otrzyma długo wyczekiwaną aktualizację, która przystosuje grę do nowej generacji konsol. Update ma pojawić się jeszcze w trakcie bieżącego roku, co jest potwierdzeniem planów zaprezentowanych kilka miesięcy temu przez deweloperów. Poza tym dowiedzieliśmy się nieco więcej na temat przyszłości samego wiedźmińskiego uniwersum w jej gamingowym wydaniu. Jest na co czekać.Grupa kapitałowa CD PROJEKT opublikowała własnie wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2022 roku. Oprócz suchych danych odnośnie do zarobków, strat czy wydatków dowiedzieliśmy się sporo o nadchodzących projektach. Szczegółów wciąż nie poznaliśmy, lecz teraz nieco klarowniej prezentuje się ogólny obraz tego, czego mogą spodziewać się fani firmy.Zacznijmy od tytułowej wiadomości, czyli pozostaniu przy złożonej niedawno deklaracji, że. W maju dowiedzieliśmy się o przesunięciu terminu jej premiery na czwarty kwartał i wygląda na to, iż deweloperzy dotrzymają słowa. Prace nad patchem mają podobno przebiegać bez jakichkolwiek zakłóceń i problemów. Nie zdradzono jednak nic na temat nadchodzącej łatki - wciąż stanowi ona tajemnicę.Warto także przypomnieć, że to nie CD Projekt RED pracuje nad tym "projektem". Za przystosowanie Wiedźmina 3 do nowych konsol odpowiada. Nie mamy więc raczej powodu do większych obaw. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na kolejną dawkę informacji.Poza tym zarząd grupy kapitałowej przekazał dosyć intrygujące wieści na temat nadchodzącego "Wiedźmina 4" . Ma on być wyłącznie początkiem nowej sagi (to było wiadomo już od pewnego czasu) składającej się z kilku produkcji., więc kto wie... może pracują już nad kolejnym projektem osadzonym w wiedźmińskim uniwersum?Jak jednak widać - deweloperzy niekoniecznie chcą porzucać sprawdzony i obadany grunt. Wiedźmin to marka, która przyniosła im sukces i nic dziwnego, że nadal chcą w nią inwestować - zwłaszcza w momencie, gdy podobnego statusu nie udało się osiągnąć w przypadku Cyberpunka 2077 Tak czy inaczej - osoby lubujące się w Wiedźminie nie mają powodów do obaw jeśli chodzi o jego gamingową przyszłość. Choć z tym to nigdy nic nie wiadomo.Źródło: CD PROJEKT