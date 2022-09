Marvel's Spider-Man Remastered teraz za darmo przy zakupie sprzętu Nvidia RTX

Sprawdź, jak skorzystać z promocji.

Spider-Man w zestawie z układami RTX

„Odbierz grę Marvel’s Spider-Man Remastered w zestawie z wybranymi produktami GeForce RTX z serii 30.”

„Powstań i ocal miasto dzięki potędze platformy GeForce RTX z serii 30. Pokonaj kultowych złoczyńców, korzystając ze wzbogaconej SI techniki NVIDIA DLSS i ciesz się niesamowitą oprawą graficzną opartą na ray tracingu, przemierzając tętniące życiem dzielnice marvelowskiego Nowego Jorku w Marvel’s Spider-Man Remastered.”

Człowiek-Pająk na PC

Jeżeli rozważasz od jakiegoś czasu, czy nie wyposażyć się w kartę graficzną Nvidia lub sprzęt z kartą graficzną, to teraz warto te rozważania spełnić. Właśnie wystartowała bowiem promocja, w ramach której firma pozwala za darmo odebrać kopię gryprzy zakupie wybranych kart graficznych, laptopów i komputerów stacjonarnych. Poznaj jej szczegóły.Przede wszystkim najważniejszy jest fakt, że promocja NVIDIA dotyczy urządzeń zorazi samych tych kart graficznych. Mowa o nawet kilku tysiącach różnych produktów dostępnych w takich sklepach jaki nie tylko., czytamy na stronie Nvidia.Jak skorzystać z promocji? Po pierwsze, musisz dokonać zakupu sprzętu spełniającego powyższe kryteria. Z poziomu tej strony przejdziesz do listy produktów objętych promocją w każdym sklepie biorącym udział w akcji. Następnie zastosuj się do poniższych kroków:Zamontuj objętą promocją kartę graficzną w komputerze lub uruchom zakupione urządzenie z kartą graficzną Nvidia.Zaktualizuj oprogramowanie GeForce Experience lub zainstaluj jego najnowszą wersję. (Wersja 3.18 lub nowsza).Uruchom oprogramowanie GeForce Experience i zaloguj się.Przejdź do rozwijanego menu konta i wybierz opcję „Zrealizuj”.Wprowadź swój kod promocyjny otrzymany przy zakupie objętego promocją zestawu.Postępuj zgodnie z pozostałymi instrukcjami na ekranie, aby zalogować się na swoje konto Steam.Wybierz opcję „Zrealizuj”, aby odebrać Marvel’s Spider-Man Remastered na swoim koncie Steam.Uruchom aplikację Steam , aby rozpocząć instalację.Co istotne, Nvidia informuje, że sklep biorący udział w programie ma wysłać kod promocyjny pozwalający na odebranie gry za pośrednictwem programu GeForce Experience w ciągu 14 dni, za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jeśli w tym czasie tego kodu nie otrzymasz, skontaktuj się bezpośrednio z tym sklepem.Omawiana oferta będzie dostępna do 12 października bieżącego roku. Zatem, masz niewiele więcej niż miesiąc na to, aby z niej skorzystać.Warto przypomnieć, że gra Marvel’s Spider Man Remastered , recenzją której podzieliłam się na łamach naszego serwisu, zadebiutowała na komputerach osobistych 12 sierpnia. Tytuł ten obsługuje na PC takie rozwiązania jakczy ray tracing. Właśnie po to, aby tego ray tracingu doświadczyć, warto zagrać w grę w towarzystwie karty graficznej z serii RTX.Kto wie, może Nvidia postanowiła zorganizować promocję z udziałem GeForce RTX 3090 Ti, 3090, 3080 Ti oraz 3080, aby przygotować przestrzenie magazynowe na premierę nowych kart graficznych, z serii RTX 400. Poczekamy zobaczymy.Źródło: Nvidia / fot. tyt. Nvidia