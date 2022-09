Minecraft w Minecrafcie stał się rzeczywistością. Marzenia fanów zostały spełnione

Kreatywność graczy nie zna granic.



Materiały wideo prezentujące ciekawe pomysły wykorzystujące redstone w grze od Mojang miały jedną wspólną cechę - komentarze o treści "to teraz czekamy na Minecrafta w Minecrafcie". No cóż, właśnie straciły one sens. Grupa internetowych twórców postanowiła bowiem spełnić najbardziej mokre sny fanów sześciennego świata. Nie wszyscy jednak będą z tego powodu skakać z radości.



Minecraft w Minecraft istnieje i to nie żart

Kreatywność społeczności graczy



Trio internetowych twórców (Sammyuri, Uwerta, StackDoubleFlow) wpadło na dosyć ciekawy pomysł, który przewijał się w społeczności graczy dosyć długo. Mowa tu o stworzeniu... Minecrafta w Minecrafcie - ukończenie projektu zajęło nieco czasu, ale koniec końców się udało. Główne skrzypce gra tu komputer zbudowany wewnątrz sześciennego świata. Jego ograniczona moc pozwoliła na uruchomienie dosyć ograniczonej wersji produkcji... wewnątrz jej samej. Okej, ale od początku.



Sammyuri zajął się opracowaniem GPU (o nazwie CHUNGUS) oraz CPU (o nazwie AMOGUS) - czyli rdzenia całego przedsięwzięcia. Uwerta z kolei to programista stojący za projekt procesora oraz reszty podzespołów. Ostatnia osoba z wyżej wspomnianej trójki, StackDoubleFlow, dopełniła całość poprzez stworzenia serwera przyspieszającego grę... 10 tysięcy razy. To był jedyny sposób, by w produkcję można było faktycznie zagrać.



Jeśli wyobrażaliście sobie Minecrafta odwzorowanego 1:1, to muszę Was rozczarować. Bez odpowiednich modyfikacji (np. wirtualnego komputera) nie da się zrealizować aż tak ogromnego przedsięwzięcia - nie pozwalają na to ograniczenia techniczne tytułu. Dlatego też w stworzonym projekcie mamy do czynienia ze światem o wymiarach 8x8x8 bloków oferującym 16 typów bloków i 32 przedmioty. Użytkownicy mogą niszczyć sześciany, konstruować je za pomocą stołu rzemieślniczego oraz przechowywać przedmioty w skrzyniach.







Poza tym zaimplementowany został system obrażeń oraz śmierci. Tworzyć można również narzędzia, lecz wyłącznie drewniane, kamienne i żelazne. Pomimo ograniczeń wciąż możemy mówić o robiącym ogromne wrażenie projekcie, nad którym pracowano sporo czasu i włożono w niego mnóstwo energii oraz pracy.



Powyżej znajdziecie materiały prezentujące zarówno sam gameplay, jak i opis stworzonego procesora CHUNGUS. Jeśli chcecie sprawdzić na własnej skórze Minecrafta w Minecrafcie, to także mamy dla Was dobrą wiadomość. Mapa została udostępniona zupełnie za darmo - link znajdziecie w opisie pierwszego z obecnych w artykule filmów wideo.



